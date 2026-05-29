Hatay ve Osmaniye'de Sert Yağışlar

29.05.2026 10:30
Hatay ve Osmaniye'de sağanak ve dolu nedeniyle yollar çöktü, caddeleri su bastı.

DOĞU Akdeniz'de yer alan Hatay ile Osmaniye'de etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle caddeleri su bastı, bazı yollar çöktü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) sarı kodla uyarısının ardından Hatay'ın Defne ilçesi ile Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde sabah saatlerinde sağanak ve dolu yağışı etkili oldu. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, zor anlar yaşadı. Trafikteki sürücüler de ilerlemekte zorlandı. Bazı cadde ve sokaklar ile ev ve iş yerlerini su bastı. Düziçi ilçesinde dereler taştı, tarım arazileri zarar gördü. Bazı köy yolları ile evlerin istinat duvarları çöktü. Belediye ekipleri, su tahliyesi çalışması başlattı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Osmaniye, 3. Sayfa, Güncel, Hatay, Yaşam, Son Dakika

