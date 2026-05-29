Deniz Kaplumbağaları İçin Kumsallara Giriş Yasağı

29.05.2026 09:29
Akdeniz'deki 21 kumsalda saat 20.00-08.00 arası deniz kaplumbağaları için giriş yasağı başladı.

NESLİ tehlike altındaki deniz kaplumbağalarının Akdeniz sahillerinde yuvalama yaptığı İztuzu, Patara, Çıralı gibi kumsallara saat 20.00'den saat 08.00'e kadar giriş yasağı başladı. Ateş ve mangal yakmak, çadır kurmak, araçla girişin de yasak olduğu bu kumsalları geceleri deniz kaplumbağaları, gündüz insanlar kullanabilecek. 1 Mayıs'ta başlayan ve eylül sonuna kadar sürecek yasakları ihlal edenlere uygulanacak idari para cezası, 699 bin 245 TL. Tüzel kişi ve kurumlar için 3 katı ceza uygulanacak.

Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) nesli tehlike altındaki türler listesindeki caretta caretta ve chelonia mydas türü deniz kaplumbağalarının Akdeniz sahillerindeki yuvalama sezonu açıldı. Her yıl nisan sonu veya mayıs ayında başlayan süreç, erişkin kaplumbağaların kumsallara çıkıp yumurta bırakması, temmuz ortasından itibaren de yuvalardan yavruların çıkışı ve denize ulaşması şeklinde eylül ayı sonuna kadar devam ediyor. Deniz kaplumbağalarının Akdeniz'deki en büyük yuvalama kumsallarını, Türkiye'nin Akdeniz kıyıları oluşturuyor.

TÜRKİYE'DE 21 YUVALAMA KUMSALI

Türkiye'de en büyük yuvalama alanları, Antalya'da bulunuyor. 30 kilometrelik Belek kumsalı hem Türkiye hem de Akdeniz'in en büyük yuvalama alanı olarak geçiyor. Türkiye'de 9'u Antalya'da olmak üzere Muğla, Mersin, Adana ve Hatay illerinde 21 deniz kaplumbağası yuvalama kumsalı bulunuyor. Bu kumsallar şöyle; Ekincik, Dalyan, Dalaman, Fethiye, Patara, Kale, Kumluca, Olimpos-Çıralı, Tekirova, Belek, Kızılot, Demirtaş, Gazipaşa, Anamur, Göksu Deltası, Alata, Davultepe, Kazanlı, Akyatan, Yumurtalık, Samandağ.

BU YIL CEZA MİKTARI 699 BİN 245 TL

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki bu kumsalların tamamında, yuvalama ve yavru çıkış dönemi olan mayıs-eylül ayları arasında geceleri sahile girişler yasak. Ayrıca bu sahillere araçla giriş, çadır kurmak, kamp yapmak, ateş veya mangal yakmak gibi faaliyetler de tamamen yasak. 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun Kanunun 9'uncu maddesinin (a) bendine aykırı olarak biyolojik çeşitliliği tahrip edenlere (deniz kaplumbağalarına, yuvalarına, yumurtalarına veya ergin bireylere doğrudan zarar verilmesi, kumsallardan yasa dışı kum alınarak yuvalama habitatının bozulması), yasakları ihlal edenlere idari para cezaları veriliyor. Bu ceza miktarı 2026 yılı için 699 bin 245 TL olarak belirlendi. Bu ihlali gerçekleştirenlerin tüzel kişi ve kurumlar olması halinde 2 milyon 97 bin TL ceza uygulanacak.

GECE KAPLUMBAĞALAR, GÜNDÜZ İNSANLAR

1 Mayıs'ta başlayıp eylül sonuna kadar koruma altındaki deniz kaplumbağaları yuvalama alanı olarak belirlenen 21 kumsalı yerli ve yabancı turistler sadece gündüzleri kullanabilecek. Geceleri ise kumsallar deniz kaplumbağalarına ait olacak. Kumsallara giriş yasağı saat 20.00'de başlayıp, saat 08.00'e kadar sürüyor. Bu konudaki uyarı tabelaları ile bilgilendirmeler de yapılıyor.

Kaynak: DHA

