7 ay sonra acı haber! Kazada ağır yaralanan polis memuru şehit oldu

İstanbul'un Tuzla ilçesinde 1 Kasım 2025 tarihinde görevli bulunduğu polis aracının karıştığı trafik kazasında ağır yaralanan polis memuru Aydın Üyenarık'tan acı haber geldi.
Kazada ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Üyenarık, uzun süredir devam eden tedavi sürecinin ardından yaşamını yitirdi. Polis memurunun şehit olduğu açıklandı.
Şehit polis memuru Aydın Üyenarık'ın vefat haberi emniyet teşkilatında ve yakınları arasında büyük üzüntü yarattı.
Görev başında yaralanan ve aylarca yaşam mücadelesi veren Üyenarık'ın şehadeti, meslektaşlarını ve sevenlerini yasa boğdu.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla şehit polis memuru için başsağlığı dileklerini iletti.
Bakan Çiftçi paylaşımında, "İstanbul'un Tuzla ilçesinde 1 Kasım 2025 tarihinde görevli bulunduğu polis aracının karıştığı trafik kazasında ağır yaralanan polis memuru Aydın Üyenarık, bugün tedavi gördüğü hastanede şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.
