7 ay sonra acı haber! Kazada ağır yaralanan polis memuru şehit oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

7 ay sonra acı haber! Kazada ağır yaralanan polis memuru şehit oldu

7 ay sonra acı haber! Kazada ağır yaralanan polis memuru şehit oldu
29.05.2026 10:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'un Tuzla ilçesinde görevli bulunduğu polis aracının karıştığı trafik kazasında ağır yaralanan ve yaklaşık 7 aydır yoğun bakımda tedavi gören polis memuru Aydın Üyenarık'tan acı haber geldi. Üyenarık için İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de taziye mesajı yayımladı.

İstanbul'un Tuzla ilçesinde 1 Kasım 2025 tarihinde görevli bulunduğu polis aracının karıştığı trafik kazasında ağır yaralanan polis memuru Aydın Üyenarık'tan acı haber geldi.

Kazada ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Üyenarık, uzun süredir devam eden tedavi sürecinin ardından yaşamını yitirdi. Polis memurunun şehit olduğu açıklandı.

EMNİYET TEŞKİLATINI YASA BOĞDU

Şehit polis memuru Aydın Üyenarık'ın vefat haberi emniyet teşkilatında ve yakınları arasında büyük üzüntü yarattı.

Görev başında yaralanan ve aylarca yaşam mücadelesi veren Üyenarık'ın şehadeti, meslektaşlarını ve sevenlerini yasa boğdu.

BAKAN MUSTAFA ÇİFTÇİ'DEN TAZİYE MESAJI

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla şehit polis memuru için başsağlığı dileklerini iletti.

Bakan Çiftçi paylaşımında, "İstanbul'un Tuzla ilçesinde 1 Kasım 2025 tarihinde görevli bulunduğu polis aracının karıştığı trafik kazasında ağır yaralanan polis memuru Aydın Üyenarık, bugün tedavi gördüğü hastanede şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

7 ay sonra acı haber! Kazada ağır yaralanan polis memuru şehit oldu
Kaynak: AA

İçişleri Bakanı, Yerel Haberler, İstanbul, Güvenlik, Güncel, Trafik, Tuzla, Aydın, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel 7 ay sonra acı haber! Kazada ağır yaralanan polis memuru şehit oldu - Son Dakika

Samsun’da ilginç olay: Yılkı atı kafeye çifte attı Samsun'da ilginç olay: Yılkı atı kafeye çifte attı
Kenya’da yatılı kız okulunda çıkan yangında 16 öğrenci öldü, 79 öğrenci yaralandı Kenya'da yatılı kız okulunda çıkan yangında 16 öğrenci öldü, 79 öğrenci yaralandı
İsrail ateşkese rağmen Beyrut’u vurdu Üst düzey isim öldürüldü iddiası İsrail ateşkese rağmen Beyrut'u vurdu! Üst düzey isim öldürüldü iddiası
Verilen kurban payına isyan etti: Kapında köpek yok muydu Verilen kurban payına isyan etti: Kapında köpek yok muydu?
Yasak aşk macerası korkunç sonla bitti Yasak aşk macerası korkunç sonla bitti
Yarış atı yanına yaklaşan seyise çifte attı Genç kadın metrelerce savruldu Yarış atı yanına yaklaşan seyise çifte attı! Genç kadın metrelerce savruldu
Kastamonu’da feci kaza: 3 ölü, 1 ağır yaralı Kastamonu'da feci kaza: 3 ölü, 1 ağır yaralı

12:05
Galatasaray’da ayrılık: Başladığım yere döneyim
Galatasaray'da ayrılık: Başladığım yere döneyim
11:55
İmza an meselesi İşte Tedesco’nun yeni takımı
İmza an meselesi! İşte Tedesco'nun yeni takımı
11:46
Sadece 1 saliseye tam 10 milyon dolar verecekler
Sadece 1 saliseye tam 10 milyon dolar verecekler
11:32
Rakam öyle böyle değil Arda Güler’in yeni takımını “Rüya transfer“ diyerek duyurdular
Rakam öyle böyle değil! Arda Güler'in yeni takımını "Rüya transfer" diyerek duyurdular
11:08
Semiha Yankı’nın bayram mesajı ortalığı karıştırdı Geri adım atmadı
Semiha Yankı'nın bayram mesajı ortalığı karıştırdı! Geri adım atmadı
10:59
CHP’de kriz derinleşiyor Kılıçdaroğlu konuşacak, Özel düğmeye basacak
CHP'de kriz derinleşiyor! Kılıçdaroğlu konuşacak, Özel düğmeye basacak
10:28
Kılıçdaroğlu’nun eski danışmanından çok konuşulacak Özgür Özel iddiası
Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanından çok konuşulacak Özgür Özel iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2026 12:11:28. #7.12#
SON DAKİKA: 7 ay sonra acı haber! Kazada ağır yaralanan polis memuru şehit oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.