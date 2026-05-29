Çamlıca Kulesi 5 yılda 2,8 milyon ziyaretçiyi ağırladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'un en yüksek noktası olan Çamlıca Kulesi'nin 5 yılda yaklaşık 2,8 milyon ziyaretçiyi ağırladığını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 29 Mayıs 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete alınan Çamlıca Kulesi'nin, 5 yıldır İstanbul'un simge yapılarından biri olarak hizmet verdiğini belirtti.

Çamlıca Kulesi'nin lale formunda inşa edildiğini ifade eden Bakan Uraloğlu, yapının teknoloji, mimari ve deneyimi bir araya getiren önemli eserlerden biri olduğunu söyledi. Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Betonarme gövdesi 201 metre, çelik anteni ise 168 metre uzunluğunda olan kule, deniz seviyesinden toplam 587 metre yüksekliğiyle İstanbul'un en yüksek noktası olarak öne çıkıyor. Yaklaşık 30 bin 150 metrekarelik alanda inşa edilen kulede ileri mühendislik teknikleri kullandık. 58 metre çapında ve 21 metre derinliğindeki betonarme çekirdek, zeminin altına inerek yapıya güçlü bir temel sağlıyor. Toplam 49 kattan oluşan kulede seyir terasları, restoranlar ve lounge alanları bulunuyor."

Çamlıca Kulesi'nde ziyaretçilere farklı deneyimler sunduklarını belirten Uraloğlu, "İstanbul'u farklı bir açıdan keşfetmek isteyenlerin ilk durağı olan Seyir Terası'nda tarihi yarımadanın silueti, Boğaz'ın eşsiz manzarası ve doğal güzellikler tek bir çerçevede buluşuyor. Seyyah360 ise ziyaretçileri interaktif bir görsel yolculuğa çıkarıyor. Hezarfen Ahmed Çelebi'nin gözünden İstanbul'un kültürel mirasını ve simge yapılarını keşfetme imkanı sunuyor" ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, "Çamlıca Kulesi açıldığı günden bu yana yaklaşık 2,8 milyon ziyaretçiyi ağırladı. 360 derece panoramik manzarası, modern mimarisi ve sunduğu zengin içeriklerle İstanbul'un yeni cazibe merkezlerinden biri haline geldi" dedi.

Çamlıca Kulesi sayesinde dünyada ilk kez aynı anda 100 FM radyo yayınının tek bir haberleşme kulesinden gerçekleştirilebildiğini hatırlatan Uraloğlu, "Halihazırda 100 FM, 16 analog karasal TV ve 22 DAB+ yayını aktif olarak yürütülüyor. DAB+ teknolojisi ile radyo yayıncılığımıza yeni bir soluk getirdik. Sadece bugünü değil geleceği de şekillendirecek önemli bir dönüşümü Çamlıca Kulemizde hayata geçirdik. DAB+ teknolojisi ile İstanbul'a 448 yeni radyo frekansı kazandırdık. Kamu ve özel yayın kuruluşları olmak üzere 22 radyo kanalımız bu teknolojiyle yayın yapıyor" bilgisini paylaştı. - ANKARA