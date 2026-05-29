Rus İHA\'sı Romanya\'da apartmana düştü, NATO\'dan sert tepki

Rusya-Ukrayna savaşının etkileri NATO topraklarına da yansırken, Romanya'nın Galati kentinde bir apartmana Rusya'ya ait olduğu belirtilen insansız hava aracının isabet etmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Olayın ardından NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ittifakın müttefik topraklarının her karışını savunmaya hazır olduğunu vurgulayarak Romanya ile dayanışma mesajı verdi.

Rutte, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Romanya'nın Galati bölgesindeki konuta Rusya'ya ait İHA'nın isabet etmesiyle ilgili açıklama yaptı.

"NATO HER KERIŞ TOPRAĞI SAVUNMAYA HAZIR"

Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirten Rutte, "NATO'nun müttefik topraklarının her karışını savunmaya hazır olduğunu teyit ettim. İHA'lardan gelen tehditler de dahil olmak üzere her türlü tehdide karşı caydırma ve savunma hazırlığımızı artırmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Rutte, şöyle devam etti:

"Rusya'nın pervasız davranışı, hepimiz için bir tehlikedir. Ukrayna genelinde sivilleri ve sivil altyapıyı hedef almaya devam ediyorlar. Dün gece, yasa dışı saldırılarının sonuçlarının sınırda durmadığını bir kez daha gösterdi. Rusya'nın savaşı sona ermeli, Rusya'nın sivil güvenliğine olan kayıtsızlığı da öyle."

NATO Genel Sekreteri, İttifak'ın Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğinin altını çizdi.

AB, RUSYA'YA KARŞI 21. YAPTIRIM PAKETİNİ HAZIRLIYOR

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de aynı platform üzerinden yaptığı açıklamada "Rusya'nın saldırganlığı bir sınırı daha aştı. Rusya'ya ait bir İHA AB topraklarında, Romanya'da yoğun nüfuslu bir bölgeye saldırdı ve sivilleri yaraladı." ifadelerini kullandı.

Von der Leyen AB'nin özellikle doğu sınırında güvenlik ve caydırıcılığı güçlendirmeye devam ettiğinin altını çizerek, Rusya'ya karşı 21. yaptırım paketini hazırladıklarını bildirdi.

Romanya Savunma Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik gece saldırıları sırasında bir Rus İHA'sının Romanya hava sahasına girerek apartmana düştüğünü, 2 kişinin yaralandığını açıklamıştı.