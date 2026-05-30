Kayıp genç kız için kent ayağa kalktı! Giriş çıkışlar kapatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kayıp genç kız için kent ayağa kalktı! Giriş çıkışlar kapatıldı

Kayıp genç kız için kent ayağa kalktı! Giriş çıkışlar kapatıldı
30.05.2026 08:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ta kaybolan 16 yaşındaki Z.L. için emniyet ekipleri geniş çaplı arama çalışması başlattı. İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak'ın da sahada yer aldığı operasyon sonucunda genç kız saatler sonra sağ olarak bulundu.

Şırnak'ta ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 16 yaşındaki Z.L. için emniyet ekipleri seferber oldu. İhbarın ardından kent genelinde geniş çaplı arama çalışması başlatılırken, vatandaşların da sürece destek vermesi amacıyla belediye hoparlörlerinden duyurular yapıldı.

12 MAHALLEDE 16 EKİP GÖREV ALDI

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalarda 16 ayrı ekip oluşturuldu. Ekipler, genç kızın bulunabilmesi için kentteki 12 mahallede eş zamanlı arama yaptı. Olası güzergahlar tek tek incelenirken, şehir giriş ve çıkışlarında da yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Kayıp genç kız için kent ayağa kalktı! Giriş çıkışlar kapatıldı

Arama çalışmalarına Şırnak İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak'ın da bizzat katıldığı, tüm şube müdürlerinin operasyon sürecinde görev aldığı belirtildi.

SEVİNDİREN HABER GECE YARISI GELDİ

Saatler süren çalışmaların ardından Z.L.'den sevindiren haber geldi. Kayıp olarak aranan genç kız, gece saat 00.30 sıralarında Vakıfkent Mahallesi Mehmet Esin Caddesi üzerinde bulundu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Z.L.'nin ailesine teslim edileceği öğrenildi.

Kayıp genç kız için kent ayağa kalktı! Giriş çıkışlar kapatıldı

AİLESİNDEN EKİPLERE TEŞEKKÜR

Kentte endişeye neden olan olay, genç kızın sağ salim bulunmasıyla mutlu sonla sonuçlandı. Z.L.'nin ailesi ve yakınları, arama çalışmalarında görev alan emniyet personeline ve destek veren vatandaşlara teşekkür etti.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Şırnak, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Kayıp genç kız için kent ayağa kalktı! Giriş çıkışlar kapatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tapusu olanlar dikkat, son 3 gün Bayram nedeniyle ödeme yöntemi değişti Tapusu olanlar dikkat, son 3 gün! Bayram nedeniyle ödeme yöntemi değişti
Tartıştıkları sürücüye saldıran 3 kişiye hayatları boyu unutamayacakları ceza Tartıştıkları sürücüye saldıran 3 kişiye hayatları boyu unutamayacakları ceza
Bu nasıl baba 3 yaşındaki Poyraz’ı parçalara ayırmış Bu nasıl baba! 3 yaşındaki Poyraz'ı parçalara ayırmış
O gün neler yaşandı Survivor adasında Sercan’la yakalanan Beyza’dan videolu mesaj O gün neler yaşandı? Survivor adasında Sercan'la yakalanan Beyza'dan videolu mesaj
Kulübü Premier Lig’e çıkaran Acun Ilıcalı’ya büyük şok: Soruşturma başlatıldı Kulübü Premier Lig’e çıkaran Acun Ilıcalı'ya büyük şok: Soruşturma başlatıldı
Al Nassr’dan Jorge Jesus’a veda Al Nassr'dan Jorge Jesus'a veda
Altında rota değişti, piyasada yeni hesap başladı Altında rota değişti, piyasada yeni hesap başladı

07:59
Binlerce EYT’liyi ilgilendiriyor Emeklilik iptal edilecek, maaşlar geri istenecek iddiası
Binlerce EYT'liyi ilgilendiriyor! Emeklilik iptal edilecek, maaşlar geri istenecek iddiası
07:37
İşte isim isim Kılıçdaroğlu’nun A Takımı Kritik birimi kendisi yönetecek
İşte isim isim Kılıçdaroğlu'nun A Takımı! Kritik birimi kendisi yönetecek
07:18
Gözler Ankara’da CHP iki ayrı buluşmaya hazırlanıyor
Gözler Ankara'da! CHP iki ayrı buluşmaya hazırlanıyor
04:20
ABD Başkanı Trump’ın 2 saatlik İran toplantısından ilk açıklama
ABD Başkanı Trump'ın 2 saatlik İran toplantısından ilk açıklama
03:05
Alkol alıp kaza yaptı, her şeyi unuttu ama eşini unutmadı
Alkol alıp kaza yaptı, her şeyi unuttu ama eşini unutmadı
01:05
Ünlü televizyoncu Reha Muhtar’dan korkutan haber
Ünlü televizyoncu Reha Muhtar'dan korkutan haber
23:26
İran ile müzakere sonucunu açıklayacağını belirten Trump, Durum Odası’dan yine kararsız ayrıldı
İran ile müzakere sonucunu açıklayacağını belirten Trump, Durum Odası'dan yine kararsız ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2026 08:40:32. #.0.5#
SON DAKİKA: Kayıp genç kız için kent ayağa kalktı! Giriş çıkışlar kapatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.