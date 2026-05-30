Alkolü Pahalıya Patladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Alkolü Pahalıya Patladı

Alkolü Pahalıya Patladı
30.05.2026 03:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da alkollü sürücü kaza yaptı, 50 bin lira ceza aldı ve eşi için yardım istedi.

Aksaray'da alkol aldıktan sonra direksiyon başına geçip park halindeki araca çarpan alkollü sürücü, kazayı şans eseri yara almadan atlattı. Polis aracının emniyet kafesine bindirilen sürücü, yaşadıklarını unutup polis ekiplerinden defalarca "Eşim beni çok merak eder" diyerek yardım istedi.

Kaza, Aratol Bahçeli Mahallesi 153. Bulvar üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, alkol aldıktan sonra 68 FB 202 plakalı aracıyla trafiğe çıkan Ömer T. (37), bir süre seyrettikten sonra bulvarda direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki 68 AG 908 plakalı otomobile arkadan çarptı. Sürücü kazayı şans eseri yara almadan atlatırken, olayı gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yolda güvenlik önlemi alırken, sürücüye alkolmetre ile test yaptı. Yapılan ölçümde sürücü Ömer T. 2.30 promil alkollü çıkarken, gerçekleştirilen sorgulamasında geçmiş yıllarda da ehliyetine alkol nedeniyle el konulduğu belirlendi. İkinci kez alkollü olarak araç kullanan sürücünün ehliyetine bu kez 2 yıl süreyle el konulurken, çeşitli maddelerden yaklaşık 50 bin lira para cezası kesildi.

Sürücü, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli işlem gereği gözaltına alındı. Polis otosunun kafes bölümüne bindirildiğinde olan biteni unutup eşini aramak için polis memurlarından yardım isteyen ve eşinin evde beklediğini belirten sürücü, ekiplere defalarca "Eşim beni çok merak eder" diyerek ricada bulundu. - AKSARAY

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Aksaray, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alkolü Pahalıya Patladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bozüyük’te sağanak sele yol açtı: Yollar sular altında kaldı Bozüyük'te sağanak sele yol açtı: Yollar sular altında kaldı
Öcalan, İmralı’da ailesiyle görüştü Öcalan, İmralı'da ailesiyle görüştü
Giresun’da kaza: Dereye düşen araçta karı-koca can verdi Giresun'da kaza: Dereye düşen araçta karı-koca can verdi
Zonguldak’ta cezaevinde rahatsızlanan 5 hükümlü ve tutuklu hastaneye kaldırıldı Zonguldak'ta cezaevinde rahatsızlanan 5 hükümlü ve tutuklu hastaneye kaldırıldı
Kastamonu’da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı Kastamonu'da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
Kayseri’de kuzenler arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı Kayseri'de kuzenler arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

01:25
Bakan Çiftçi: ‘7 Basamaklı Okul Güvenliği Kalkanı’ anlayışını hayata geçiriyoruz
Bakan Çiftçi: ‘7 Basamaklı Okul Güvenliği Kalkanı' anlayışını hayata geçiriyoruz
01:16
Sosyal medyada müstehcen içerikleri paylaşılan 11 yaşındaki kızın ailesine gözaltı
Sosyal medyada müstehcen içerikleri paylaşılan 11 yaşındaki kızın ailesine gözaltı
01:05
Ünlü televizyoncu Reha Muhtar’dan korkutan haber
Ünlü televizyoncu Reha Muhtar'dan korkutan haber
23:26
İran ile müzakere sonucunu açıklayacağını belirten Trump, Durum Odası’dan yine kararsız ayrıldı
İran ile müzakere sonucunu açıklayacağını belirten Trump, Durum Odası'dan yine kararsız ayrıldı
23:05
Balya balya para ile kameraların karşısına geçen besici meydan okudu
Balya balya para ile kameraların karşısına geçen besici meydan okudu
22:59
CHP Genel Merkezi’ne Kılıçdaroğlu’nun “Şimdi arınma zamanı“ yazılı posteri asıldı
CHP Genel Merkezi'ne Kılıçdaroğlu'nun "Şimdi arınma zamanı" yazılı posteri asıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2026 03:29:12. #7.13#
SON DAKİKA: Alkolü Pahalıya Patladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.