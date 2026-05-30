Alkolü Pahalıya Patladı

Aksaray'da alkol aldıktan sonra direksiyon başına geçip park halindeki araca çarpan alkollü sürücü, kazayı şans eseri yara almadan atlattı. Polis aracının emniyet kafesine bindirilen sürücü, yaşadıklarını unutup polis ekiplerinden defalarca "Eşim beni çok merak eder" diyerek yardım istedi.

Kaza, Aratol Bahçeli Mahallesi 153. Bulvar üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, alkol aldıktan sonra 68 FB 202 plakalı aracıyla trafiğe çıkan Ömer T. (37), bir süre seyrettikten sonra bulvarda direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki 68 AG 908 plakalı otomobile arkadan çarptı. Sürücü kazayı şans eseri yara almadan atlatırken, olayı gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yolda güvenlik önlemi alırken, sürücüye alkolmetre ile test yaptı. Yapılan ölçümde sürücü Ömer T. 2.30 promil alkollü çıkarken, gerçekleştirilen sorgulamasında geçmiş yıllarda da ehliyetine alkol nedeniyle el konulduğu belirlendi. İkinci kez alkollü olarak araç kullanan sürücünün ehliyetine bu kez 2 yıl süreyle el konulurken, çeşitli maddelerden yaklaşık 50 bin lira para cezası kesildi.

Sürücü, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli işlem gereği gözaltına alındı. Polis otosunun kafes bölümüne bindirildiğinde olan biteni unutup eşini aramak için polis memurlarından yardım isteyen ve eşinin evde beklediğini belirten sürücü, ekiplere defalarca "Eşim beni çok merak eder" diyerek ricada bulundu. - AKSARAY