Alkol satışına yeni düzenleme geliyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 10 günlük aranın ardından 2 Haziran Salı günü kritik bir torba yasa teklifini görüşmek üzere toplanıyor. "Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Çeltik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" kapsamında alkollü içki satışı, reklamı, markalanması ve tarım arazilerinin korunmasına yönelik çok köklü değişiklikler masaya yatırılacak.

Meclis Genel Kurulu, haftalık yoğun mesaisine alkol ve tarım sektörünü yakından ilgilendiren radikal bir kanun teklifiyle başlıyor. Sektör temsilcileri ve esnaf tarafından pürdikkat takip edilen torba yasa teklifinin, Salı günü başlayacak görüşmelerin ardından kısa sürede yasalaşması bekleniyor. Teklifin en çok tartışılan ve dikkat çeken başlığı ise alkollü içki üreticilerine getirilen yeni kısıtlamalar oldu.

ALKOL MARKALARININ GÖRÜNÜRLÜĞÜ TAMAMEN BİTİYOR

Yeni kanun teklifiyle birlikte alkollü içki üreticilerinin, ithalatçılarının ve pazarlamacılarının görünürlüğü neredeyse tamamen ortadan kaldırılacak. Yasalaşması beklenen maddelere göre;

Alkollü içki üreten, ithal eden veya pazarlayan firmaların; isim, marka, logo, amblem ya da bunları çağrıştıracak her türlü sözcük, şekil, resim ve harf kullanımı sınırlandırılıyor.

Bu ibareler; iş yerlerinin içinde, dışında, vitrinlerinde, satış ünitelerinde (dolap, raf vb.) ve hiçbir etkinlik alanında kesinlikle bulundurulamayacak.

BİRA MARKASI RAKIYA VERİLEMEYECEK

Düzenleme, alkol sektöründeki pazarlama ve markalama stratejilerine de set çekiyor. Yeni kurallara göre, fermente alkollü içki (bira, şarap vb.) markaları, distile alkollü içki (rakı, viski, votka vb.) markası olarak kullanılamayacak. Aynı şekilde distile içki markaları da fermente içki markası olarak tescil edilemeyecek veya pazarlanamayacak. Böylece markalar arası geçiş tamamen engellenmiş olacak.

22.00 YASAĞI CEZALARINDA YETKİ VALİ VE KAYMAKAMDA

Yurt genelinde halihazırda uygulanan 22.00 - 06.00 saatleri arasındaki alkollü içki satış yasağına ilişkin denetim ve yaptırım mekanizmasında da köklü bir bürokratik değişikliğe gidiliyor. Yeni torba yasa teklifi onaylandığı takdirde, belirlenen saatler arasında kural ihlali yapan işletmelere yönelik cezai yaptırımları uygulama yetkisi doğrudan mülki idare amirlerine (vali ve kaymakamlar) devredilecek.

TARIM ARAZİLERİ KOOPERATİFLERE KAPATILIYOR

Torba kanun teklifi sadece alkol düzenlemeleriyle sınırlı kalmıyor. Haftanın öne çıkan bir diğer önemli maddesiyle, yapı kooperatiflerinin tarım arazileri üzerinde mülkiyet edinmesi veya sınırlı ayni haklar kurması tamamen yasaklanıyor. Bu hamleyle, tarım alanlarının kooperatifleşme yoluyla bölünmesinin ve amacı dışında kullanılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.