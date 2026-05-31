Anıtkabir yürüyüşüne damga vuran an! Özgür Özel anında müdahale etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Anıtkabir yürüyüşüne damga vuran an! Özgür Özel anında müdahale etti

31.05.2026 12:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Özgür Özel’in Anıtkabir yürüyüşünde Gençliğe Hitabe’yi Nutuk'tan okuyan genç, bacağını önündeki demire koymak istedi. Ancak Özgür Özel duruma müdahale ederek gencin bacağını demirin üzerinden indirdi.

Ankara'da düzenlenen bayramlaşma programı kapsamında partililere Güvenpark’ta seslenen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuşmasının ardından alandaki kalabalığa "Anıtkabir’e yürüyoruz" çağrısında bulundu. Bu çağrı üzerine harekete geçen çok sayıda partili ve yönetici, Anıtkabir’e doğru toplu bir yürüyüş başlattı.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN MÜDAHALE 

Anıtkabir’e ulaşıldıktan sonra alanda toplanan kalabalığa, bir genç tarafından Nutuk'tan Gençliğe Hitabe okundu. Gencin hitabeyi okuduğu esnada, bacağını önünde bulunan demirin üzerine atmaya çalışması dikkat çekti. Durumu fark eden Özgür Özel, gence anında müdahalede bulundu.

"EZBERE BİLEN BİRİNİ ÇIKARAMADINIZ MI?"

Kısa sürede gündem olan görüntünün altına "Hababam Sınıfı bile ezbere okuyordu. Bu personel kim?", "Ezbere bile okuyamıyor, gençliğe bak", "Ezbere bilen birini çıkaramadınız mı?", "Özgür Özel bıraksa bacak bacak üstüne atıp okutacak", "utmayın küçük enişteyi", "Rezillik" şeklinde yorumlar yapıldı. 

Özgür Özel, Anıtkabir, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anıtkabir yürüyüşüne damga vuran an! Özgür Özel anında müdahale etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Denizli’de trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti Denizli'de trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti
Haziran ayına günler kala kar sürprizi Haziran ayına günler kala kar sürprizi
Kemikli rampalarında bayram dönüşü yoğunluğu gece de sürdü Kemikli rampalarında bayram dönüşü yoğunluğu gece de sürdü
Alkol alıp kaza yaptı, her şeyi unuttu ama eşini unutmadı Alkol alıp kaza yaptı, her şeyi unuttu ama eşini unutmadı
Malatya’da iki aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti Malatya'da iki aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti
ABD Başkanı Trump’ın 2 saatlik İran toplantısından ilk açıklama ABD Başkanı Trump'ın 2 saatlik İran toplantısından ilk açıklama
Gözler Ankara’da CHP iki ayrı buluşmaya hazırlanıyor Gözler Ankara'da! CHP iki ayrı buluşmaya hazırlanıyor
İşte isim isim Kılıçdaroğlu’nun A Takımı Kritik birimi kendisi yönetecek İşte isim isim Kılıçdaroğlu'nun A Takımı! Kritik birimi kendisi yönetecek

11:49
Otomobil, yön tabelasının direğine çarptı evli çift öldü, çocukları ağır yaralı
Otomobil, yön tabelasının direğine çarptı; evli çift öldü, çocukları ağır yaralı
11:48
Kılıçdaroğlu’ndan kurultay paylaşımı: Merak etmeyin, tertemiz bir kurultayla partimizi geleceğe taşıyacağız
Kılıçdaroğlu'ndan kurultay paylaşımı: Merak etmeyin, tertemiz bir kurultayla partimizi geleceğe taşıyacağız
11:15
Özel ve ekibi İYİ Parti’ye mi geçiyor Bomba iddiaya Müsavat Dervişoğlu’ndan yanıt
Özel ve ekibi İYİ Parti'ye mi geçiyor? Bomba iddiaya Müsavat Dervişoğlu'ndan yanıt
10:14
Galatasaray’a bir Osimhen daha Okan Buruk “Gelsin“ dedi
Galatasaray'a bir Osimhen daha! Okan Buruk "Gelsin" dedi
10:00
Çıplak halde cansız bedeni bulunan Türkan’ın son görüntüleri
Çıplak halde cansız bedeni bulunan Türkan'ın son görüntüleri
09:36
Anıtkabir’de Özgür Özel’e soğuk duş
Anıtkabir'de Özgür Özel'e soğuk duş
09:36
Akaryakıta çifte indirim Motorin kritik sınırın altına inecek
Akaryakıta çifte indirim! Motorin kritik sınırın altına inecek
08:45
Otobüs faciasında kahreden detay Yolcular çıkış kapısında sıkışarak hayatını kaybetti
Otobüs faciasında kahreden detay! Yolcular çıkış kapısında sıkışarak hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2026 12:35:41. #7.13#
SON DAKİKA: Anıtkabir yürüyüşüne damga vuran an! Özgür Özel anında müdahale etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.