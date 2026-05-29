Mayıs'ta Kar Yağışı Şaşırttı

Haber: Gençağa KARAFAZLI
(ORDU) - Ordu'nun Kabadüz ilçesine bağlı 2 bin metre rakımlı Çambaşı Yaylası'nda, mayıs ayının son günlerinde kar yağışı etkili oldu. Öğleden sonra başlayan yağış, yaylada kısa süreli beyaz örtü oluşturdu.
Hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle birlikte Ordu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı görüldü. Yaylada bulunan vatandaşlar, mayıs ayında yağan kar karşısında şaşkınlık yaşadı.
Özellikle yaylanın yüksek noktalarında etkisini gösteren kar yağışı sonrası araçların ve yeşil alanların üzeri beyaza büründü. Bölgede soğuk havayla birlikte sis de etkisini artırırken, yaylada kartpostallık görüntüler oluştu.
Vatandaşlar, cep telefonlarıyla kar yağışını görüntüleyerek sosyal medya hesaplarında paylaştı.
Meteoroloji yetkilileri, Ordu'nun yüksek kesimlerinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düştüğünü belirterek vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.
