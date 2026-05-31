Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu

Galatasaray'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara'ya Aston Villa talip oldu. Sarı-kırmızılı yönetimin oyuncu için istediği bonservis bedeli ortaya çıkarken, Sara'nın da Premier Lig'e transfer olmaya sıcak baktığı öne sürüldü.

ASTON VILLA'DAN GABRIEL SARA HAMLESİ

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Aston Villa, transfer çalışmalarını sürdürürken rotasını Galatasaray'ın yıldızı Gabriel Sara'ya çevirdi. İngiliz ekibinin uzun süredir takip ettiği Brezilyalı futbolcu için Galatasaray ile görüşmelere başlamaya hazırlandığı iddia edildi.

GALATASARAY BONSERVİSİNİ BELİRLEDİ

Fanatik'in haberine göre sarı-kırmızılı yönetim, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu için minimum 35 milyon euro bonservis bedeli belirledi. Galatasaray'ın, bu rakamın altındaki teklifleri değerlendirmeye sıcak bakmadığı ifade edildi.

SARA'DAN PREMIER LİG'E YEŞİL IŞIK

Haberde, Gabriel Sara'nın Aston Villa'nın ilgisine olumlu yaklaştığı da öne sürüldü. Galatasaray'a transfer olurken hedefleri arasında Brezilya Milli Takımı'na yükselmek ve Premier Lig'de forma giymek bulunan yıldız oyuncunun, kulüplerin anlaşması halinde Aston Villa'ya gitmeye hazır olduğu belirtildi.

GALATASARAY'DA İKİ SEZONDA DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS

2024-2025 sezonunda Norwich City'den 18 milyon euro karşılığında transfer edilen Gabriel Sara, kısa sürede takımın önemli isimlerinden biri haline geldi. Brezilyalı futbolcu, Galatasaray formasıyla çıktığı 87 resmi maçta 8 gol ve 15 asist üretti. Geçtiğimiz sezon ise 42 karşılaşmada görev alırken 6 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

YÖNETİMİN KARARI MERAK EDİLİYOR

Aston Villa'nın resmi teklif yapması halinde Galatasaray yönetiminin nasıl bir tavır sergileyeceği merak konusu oldu. Sarı-kırmızılıların, belirlediği bonservis bedeline ulaşılması durumunda transfer görüşmelerine olumlu yaklaşabileceği konuşuluyor.