Galatasaray'dan Uğurcan Çakır'a büyük jest - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Galatasaray'dan Uğurcan Çakır'a büyük jest

Galatasaray\'dan Uğurcan Çakır\'a büyük jest
31.05.2026 13:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray yönetimi, sezonun öne çıkan isimlerinden Uğurcan Çakır'ın maaşını 120 milyon liradan 200 milyon liraya yükseltti. Sarı-kırmızılıların başarılı kaleciyi takım kaptanları arasına katmayı planladığı belirtilirken, oyuncu için gelebilecek transfer tekliflerinin de değerlendirmeye alınmayacağı ifade edildi.

Galatasaray'ın sezon başında Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı Uğurcan Çakır, gösterdiği performansın karşılığını aldı. Sarı-kırmızılı yönetim, milli kalecinin maaşında önemli bir iyileştirmeye giderken, tecrübeli file bekçisi için kaptanlık planı da yapıyor.

ŞAMPİYONLUĞUN MİMARLARINDAN BİRİ OLDU

Sezon başında Trabzonspor'dan rekor bonservis bedeliyle transfer edilen Uğurcan Çakır, Galatasaray'daki ilk sezonunda ortaya koyduğu performansla büyük beğeni topladı. Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve A Milli Takım'da gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken deneyimli kaleci, sarı-kırmızılıların sezon boyunca en istikrarlı isimleri arasında yer aldı.

YENİ MAAŞI 200 MİLYON LİRA

Galatasaray yönetimi, başarılı performansının ardından Uğurcan Çakır'a önemli bir jest yaptı. Sarı-kırmızılı kulübe gelirken maddi konuları ön plana çıkarmayan ve ilk sözleşmesinde 110 milyon lira kazanan milli kalecinin, yeni sezon için belirlenen 120 milyon liralık maaşı 200 milyon liraya yükseltildi. Böylece Uğurcan'ın yıllık kazancı yaklaşık 3.75 milyon euro seviyesine çıkmış oldu.

KAPTANLIK İÇİN DE ADAY

Galatasaray'da sadece performansıyla değil, saha içi ve saha dışındaki tavırlarıyla da takdir toplayan Uğurcan Çakır için yeni bir plan daha yapılıyor. Yönetimin ve teknik heyetin, tecrübeli file bekçisini takım kaptanları arasına dahil etmeyi düşündüğü belirtildi.

TEKLİFLERE KAPI KAPANDI

Galatasaray yönetimi, Uğurcan Çakır için gelebilecek transfer tekliflerini değerlendirmeme kararı aldı. Sarı-kırmızılıların uzun vadeli planlarının merkezinde yer alan milli kalecinin de kulüpte kalmaya sıcak baktığı ifade edildi. 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan deneyimli eldivenin, kariyerine Galatasaray'da devam etmek istediği aktarıldı.

REKOR BONSERVİSLE GELMİŞTİ

Galatasaray, Uğurcan Çakır'ı sezon başında Trabzonspor'dan 27.5 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Bu transfer, Türk futbol tarihinin en yüksek bonservisli yerli oyuncu transferlerinden biri olarak kayıtlara geçmişti.

Uğurcan Çakır, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'dan Uğurcan Çakır'a büyük jest - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Denizli’de trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti Denizli'de trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti
Haziran ayına günler kala kar sürprizi Haziran ayına günler kala kar sürprizi
Kemikli rampalarında bayram dönüşü yoğunluğu gece de sürdü Kemikli rampalarında bayram dönüşü yoğunluğu gece de sürdü
Alkol alıp kaza yaptı, her şeyi unuttu ama eşini unutmadı Alkol alıp kaza yaptı, her şeyi unuttu ama eşini unutmadı
Malatya’da iki aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti Malatya'da iki aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti
ABD Başkanı Trump’ın 2 saatlik İran toplantısından ilk açıklama ABD Başkanı Trump'ın 2 saatlik İran toplantısından ilk açıklama
Gözler Ankara’da CHP iki ayrı buluşmaya hazırlanıyor Gözler Ankara'da! CHP iki ayrı buluşmaya hazırlanıyor

13:01
Galatasaray’da şok ayrılık Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
12:17
Anıtkabir yürüyüşüne damga vuran an Özgür Özel anında müdahale etti
Anıtkabir yürüyüşüne damga vuran an! Özgür Özel anında müdahale etti
11:49
Otomobil, yön tabelasının direğine çarptı evli çift öldü, çocukları ağır yaralı
Otomobil, yön tabelasının direğine çarptı; evli çift öldü, çocukları ağır yaralı
11:48
Kılıçdaroğlu’ndan kurultay paylaşımı: Merak etmeyin, tertemiz bir kurultayla partimizi geleceğe taşıyacağız
Kılıçdaroğlu'ndan kurultay paylaşımı: Merak etmeyin, tertemiz bir kurultayla partimizi geleceğe taşıyacağız
11:23
8 kişinin öldüğü otobüsten geriye sadece demir yığını kaldı
8 kişinin öldüğü otobüsten geriye sadece demir yığını kaldı
11:15
Özel ve ekibi İYİ Parti’ye mi geçiyor Bomba iddiaya Müsavat Dervişoğlu’ndan yanıt
Özel ve ekibi İYİ Parti'ye mi geçiyor? Bomba iddiaya Müsavat Dervişoğlu'ndan yanıt
08:45
Otobüs faciasında kahreden detay Yolcular çıkış kapısında sıkışarak hayatını kaybetti
Otobüs faciasında kahreden detay! Yolcular çıkış kapısında sıkışarak hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2026 13:24:56. #7.13#
SON DAKİKA: Galatasaray'dan Uğurcan Çakır'a büyük jest - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.