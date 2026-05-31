Özgür Özel cephesinden Kılıçdaroğlu'nun FETÖ suçlamasına yanıt - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Özgür Özel cephesinden Kılıçdaroğlu'nun FETÖ suçlamasına yanıt

Özgür Özel cephesinden Kılıçdaroğlu\'nun FETÖ suçlamasına yanıt
31.05.2026 13:06  Güncelleme: 13:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan Özgür Özel, TBMM'de MYK'yı topladı. Grup Başkanvekili Murat Emir,, Kılıçdaroğlu'nun FETÖ suçlamasıyla ilgili soruya, "Partimizde bununla ilgili suçlamaya muhatap olacak hiç kimse olmamıştır. Bu tartışmalar, bu iftiralar öteden beri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na ve onun çalışma ekibine o kesimler tarafından yapılagelmiş, bildiğimiz, bayatlamış ve eskimiş iftiralardır." dedi.

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, TBMM'de CHP Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) topladı.

CHP TBMM Grup Başkanı Özgür Özel, TBMM Grup Yönetim Kurulu Toplantı Salonu'nda MYK üyeleriyle bir araya geldi. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, toplantı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Emir, salı günü Meclis'te yapılması planlanan Grup Toplantısına ilişkin, "Yönetmeliğimize, tüzüğümüze ve Meclis teamüllerine göre Grup Yönetim Kurulu, Grup Genel Kurul toplantısının saatini belirler, gündemini ve zamanını belirler ve yapar. Bu yasal zemin 100 yıllık partide ben kendimi bildim bileli var. Önümüzdeki salının daha önceki salılardan bir farkı yoktur" dedi.

"BİZİM AÇIMIZDAN TARTIŞMAYA YER YOK"

Emir, mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Özgür Özel'in Grup Başkanı seçilmesine ilişkin itiraz dilekçesiyle ilgili de "O başvurunun içeriğini bilmiyorum, değerlendirmeye fırsatım olmadı ama 100 yıllık partinin buradaki geleneği, tüzüğüdür. Buna baktığınız zaman durum son derece açık; bu nedenle bizim açımızdan bir tartışmaya yer yok" diye konuştu.

Özgür Özel cephesinden Kılıçdaroğlu'nun FETÖ suçlamasına yanıt

KILIÇDAROĞLU'NUN FETÖ SUÇLAMASINA YANIT

Emir, kendisine yöneltilen 'Kılıçdaroğlu dün FETÖ ve ajanlık tartışması dile getirdi. Nasıl değerlendiriyorsunuz' sorusu üzerine de "Partimizde bununla ilgili suçlamaya muhatap olacak hiç kimse olmamıştır. Bu tartışmalar, bu iftiralar öteden beri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na ve onun çalışma ekibine o kesimler tarafından yapılagelmiş, bildiğimiz, bayatlamış ve eskimiş iftiralardır. Bunlar üzerinden tartışmayı başka noktalara çekmek olanaklı değildir. Burada sandığına sahip çıkan, milletin iradesine sahip çıkan, hukuku arayan, kurultay isteyen ve partiyi ancak partililerin seçtiği kadroların yöneteceğine inanan yapılar var. Onlarla Saray'ın CHP'sini yaratmaya çalışanlar arasındaki bir mücadele" dedi.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

2.5 yılın ardından CHP Genel Merkezi'ne gelen ve açıklamalarda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, "Bize hain damgası vurma çabaları nafiledir. Bu çaba bizi yolumuzdan döndüremez. Kendi acizliklerinin kendi korkularının göstergesidir. Benim bu aziz millete, bu cefakar örgüte bir özür borcu var. Bu milletin geleceği için arkamızdan sinsice sızan, FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum. Biz vatan dedikçe, biz millet dedikçe kapalı kapılar ardında dış odaklardan medet uman o gafilleri koynumda beslediğim için sizlerden özür diliyorum. Sizin, o nasırlı ellerinizle helal lokmalardan artırarak kendi kurdukları haram sofralarına meze yapanların hortumlarını zamanında kesmediğim için özrü diliyorum. Pavyon masalarında delegeleri pazarlık yapanların maskesini vaktinde indiremediğim için özür diliyorum. Halkın belediyesinde rüşvete talana bulaşan o rüşvetçi belediye başkanlarını atamadığım için tarih önünde halk deryasından özür diliyorum. Temiz siyasetimi sırtımdan hançerlemek için kullananları göremedim, beni affedin" demişti.

Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Merkez Yürütme Kurulu, Murat Emir, Özgür Özel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Özgür Özel cephesinden Kılıçdaroğlu'nun FETÖ suçlamasına yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Denizli’de trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti Denizli'de trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti
Haziran ayına günler kala kar sürprizi Haziran ayına günler kala kar sürprizi
Kemikli rampalarında bayram dönüşü yoğunluğu gece de sürdü Kemikli rampalarında bayram dönüşü yoğunluğu gece de sürdü
Alkol alıp kaza yaptı, her şeyi unuttu ama eşini unutmadı Alkol alıp kaza yaptı, her şeyi unuttu ama eşini unutmadı
Malatya’da iki aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti Malatya'da iki aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti
ABD Başkanı Trump’ın 2 saatlik İran toplantısından ilk açıklama ABD Başkanı Trump'ın 2 saatlik İran toplantısından ilk açıklama
Gözler Ankara’da CHP iki ayrı buluşmaya hazırlanıyor Gözler Ankara'da! CHP iki ayrı buluşmaya hazırlanıyor
İşte isim isim Kılıçdaroğlu’nun A Takımı Kritik birimi kendisi yönetecek İşte isim isim Kılıçdaroğlu'nun A Takımı! Kritik birimi kendisi yönetecek

13:24
Galatasaray’dan Uğurcan Çakır’a büyük jest
Galatasaray'dan Uğurcan Çakır'a büyük jest
13:01
Galatasaray’da şok ayrılık Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
12:17
Anıtkabir yürüyüşüne damga vuran an Özgür Özel anında müdahale etti
Anıtkabir yürüyüşüne damga vuran an! Özgür Özel anında müdahale etti
11:49
Otomobil, yön tabelasının direğine çarptı evli çift öldü, çocukları ağır yaralı
Otomobil, yön tabelasının direğine çarptı; evli çift öldü, çocukları ağır yaralı
11:48
Kılıçdaroğlu’ndan kurultay paylaşımı: Merak etmeyin, tertemiz bir kurultayla partimizi geleceğe taşıyacağız
Kılıçdaroğlu'ndan kurultay paylaşımı: Merak etmeyin, tertemiz bir kurultayla partimizi geleceğe taşıyacağız
11:23
8 kişinin öldüğü otobüsten geriye sadece demir yığını kaldı
8 kişinin öldüğü otobüsten geriye sadece demir yığını kaldı
11:15
Özel ve ekibi İYİ Parti’ye mi geçiyor Bomba iddiaya Müsavat Dervişoğlu’ndan yanıt
Özel ve ekibi İYİ Parti'ye mi geçiyor? Bomba iddiaya Müsavat Dervişoğlu'ndan yanıt
08:45
Otobüs faciasında kahreden detay Yolcular çıkış kapısında sıkışarak hayatını kaybetti
Otobüs faciasında kahreden detay! Yolcular çıkış kapısında sıkışarak hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2026 13:37:37. #7.13#
SON DAKİKA: Özgür Özel cephesinden Kılıçdaroğlu'nun FETÖ suçlamasına yanıt - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.