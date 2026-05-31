Özgür Özel cephesinden Kılıçdaroğlu\'nun FETÖ suçlamasına yanıt

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, TBMM'de CHP Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) topladı.

CHP TBMM Grup Başkanı Özgür Özel, TBMM Grup Yönetim Kurulu Toplantı Salonu'nda MYK üyeleriyle bir araya geldi. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, toplantı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Emir, salı günü Meclis'te yapılması planlanan Grup Toplantısına ilişkin, "Yönetmeliğimize, tüzüğümüze ve Meclis teamüllerine göre Grup Yönetim Kurulu, Grup Genel Kurul toplantısının saatini belirler, gündemini ve zamanını belirler ve yapar. Bu yasal zemin 100 yıllık partide ben kendimi bildim bileli var. Önümüzdeki salının daha önceki salılardan bir farkı yoktur" dedi.

"BİZİM AÇIMIZDAN TARTIŞMAYA YER YOK"

Emir, mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Özgür Özel'in Grup Başkanı seçilmesine ilişkin itiraz dilekçesiyle ilgili de "O başvurunun içeriğini bilmiyorum, değerlendirmeye fırsatım olmadı ama 100 yıllık partinin buradaki geleneği, tüzüğüdür. Buna baktığınız zaman durum son derece açık; bu nedenle bizim açımızdan bir tartışmaya yer yok" diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU'NUN FETÖ SUÇLAMASINA YANIT

Emir, kendisine yöneltilen 'Kılıçdaroğlu dün FETÖ ve ajanlık tartışması dile getirdi. Nasıl değerlendiriyorsunuz' sorusu üzerine de "Partimizde bununla ilgili suçlamaya muhatap olacak hiç kimse olmamıştır. Bu tartışmalar, bu iftiralar öteden beri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na ve onun çalışma ekibine o kesimler tarafından yapılagelmiş, bildiğimiz, bayatlamış ve eskimiş iftiralardır. Bunlar üzerinden tartışmayı başka noktalara çekmek olanaklı değildir. Burada sandığına sahip çıkan, milletin iradesine sahip çıkan, hukuku arayan, kurultay isteyen ve partiyi ancak partililerin seçtiği kadroların yöneteceğine inanan yapılar var. Onlarla Saray'ın CHP'sini yaratmaya çalışanlar arasındaki bir mücadele" dedi.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

2.5 yılın ardından CHP Genel Merkezi'ne gelen ve açıklamalarda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, "Bize hain damgası vurma çabaları nafiledir. Bu çaba bizi yolumuzdan döndüremez. Kendi acizliklerinin kendi korkularının göstergesidir. Benim bu aziz millete, bu cefakar örgüte bir özür borcu var. Bu milletin geleceği için arkamızdan sinsice sızan, FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum. Biz vatan dedikçe, biz millet dedikçe kapalı kapılar ardında dış odaklardan medet uman o gafilleri koynumda beslediğim için sizlerden özür diliyorum. Sizin, o nasırlı ellerinizle helal lokmalardan artırarak kendi kurdukları haram sofralarına meze yapanların hortumlarını zamanında kesmediğim için özrü diliyorum. Pavyon masalarında delegeleri pazarlık yapanların maskesini vaktinde indiremediğim için özür diliyorum. Halkın belediyesinde rüşvete talana bulaşan o rüşvetçi belediye başkanlarını atamadığım için tarih önünde halk deryasından özür diliyorum. Temiz siyasetimi sırtımdan hançerlemek için kullananları göremedim, beni affedin" demişti.