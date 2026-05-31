İstanbul'dan Kanye West geçti! İşte tarihi gecede kazanılan para

31.05.2026 13:46
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 118 bin biletli seyirciyle dünya rekoru kıran Kanye West, bu tek konserinden yaklaşık 30 milyon dolar brüt gelir elde ederken; başta Avrupa ve Körfez ülkeleri olmak üzere yurt dışından gelen on binlerce turistin harcamalarıyla birlikte İstanbul ekonomisine 100 milyon dolara yakın katkı sağladı.

Dünyaca ünlü sanatçı Kanye West'in İstanbul konseri, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda hafızalardan silinmeyecek bir görsel şölene dönüştü. Kapıların 16.00'da açılmasıyla alana akın eden on binlerce müziksever, saat 21.00’de  Kanye West'in sahneye çıkmasıyla unutulmaz bir gece yaşadı. Sanatçının ABD sonrası dünyadaki en büyük sahne prodüksiyonu olan İstanbul gösterisi; dev prodüksiyonlu sahne tasarımı, görsel şovları ve benzersiz festival atmosferiyle tüm dünyada geniş yankı buldu.

AKIRA FİLMİNDEN İLHAM ALAN DEV DÜNYA KÜRESİ

Yaklaşık 2 saatten fazla süren performansta Kanye West, müziğin evrenselliğini sembolize eden ve efsanevi Japon anime filmi Akira'dan ilham alarak hazırlattığı devasa bir "dünya" sahne tasarımıyla hayranlarının karşısına çıktı. Dev bir kürenin üzerinde tüm şarkılarını seslendiren West'e, stadyumu dolduran on binlerce müziksever tek bir ağızdan eşlik etti. LA SoFi Stadium konserlerindeki yaklaşımın daha yoğun bir görsel tasarımla yeniden yorumlandığı gecede; dev LED yapılar, hareketli sahne platformları ve çok katmanlı ışık kurgusu stadyumu adeta bir sanat sahnesine dönüştürdü.

118 BİN IŞIKLI BİLEKLİKLE DÜNYA REKORU 

Konserde tüm izleyicilere koltuk numaralarına özel olarak dağıtılan 118 bin senkronize ışıklı bileklik, interaktif bir şov yarattı. Görsel şovların ve müziğin ritmine göre eş zamanlı yanıp sönen bilekliklerle seyirciler adeta stadyumu aydınlattı. Müzik kariyerinin farklı dönemlerine ait parçaların yanı sıra son albümü BULLY’den seçkiler de seslendiren rapçi, İstanbul’a özel hazırlanan setlistiyle büyük beğeni topladı. Kanye West’in konser sırasında mikrofondan kurduğu, “118 bin kişiyle tüm zamanların en yüksek katılımlı stadyum performansı rekorunu kırdık” sözleri ise stadyumda büyük bir coşkuyla yankılandı.

SOSYAL MEDYADA VE DÜNYA BASININDA BÜYÜK YANKI

Konser başladıktan dakikalar sonra küresel sosyal medya trend listelerine (X, Instagram vb.) yerleşerek anlık bir dijital dalga yarattı. Uluslararası influencer’lar ve içerik üreticilerinin paylaşımları milyonlarca etkileşime ulaşırken, küresel müzik çevreleri İstanbul ayağını “kıtalararası sahne serisinin en iddialı durağı” olarak nitelendirdi. Kanye West’in resmi YouTube hesabı üzerinden canlı yayınlanan konser, dakikalar içinde ekran başındaki milyonlarca izleyiciye ulaştı. Uluslararası medyada gece için “canlı performans standartlarını yeniden tanımlayan bir gece” yorumları yapıldı.

EKONOMİYE DEV KATKI: 30 MİLYON DOLAR HASILAT, 100 MİLYON DOLARLIK ETKİ

Bu tarihi organizasyon finansal boyutuyla da dudak uçuklattı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki gecede Kanye West, turne ortalamalarına göre sadece bu tek konserden yaklaşık 30 milyon dolar brüt gelir elde etti. 120 bine yakın biletin satıldığı dev organizasyon; Birleşik Krallık, Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya, Rusya, Polonya ve Körfez ülkeleri başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından gelen yabancı turistlerin harcamalarıyla birlikte İstanbul ekonomisine 100 milyon dolara yakın katkı sağladı.

İSTANBUL KÜRESEL SAHNEDE YÜKSELİYOR

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) GoTürkiye markasıyla yürüttüğü uluslararası tanıtım çalışmalarıyla güçlenen İstanbul’un küresel görünürlüğü, bu dev organizasyonla taçlanmış oldu. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen ziyaretçilerin ve ünlü isimlerin yoğun ilgi gösterdiği Ye konseri, İstanbul’un yalnızca bir etkinlik destinasyonu değil; kültür, müzik, deneyim ekonomisi ve küresel pop kültürün gerçek zamanlı üretim merkezlerinden biri haline geldiğini tüm dünyaya kanıtladı.

    Yorumlar (1)

  akıllı adam akıllı adam:
    süper organizasyon....yapanlara bravo...
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
