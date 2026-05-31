Nijerya'nın hocasından ortalığı karıştıran Osimhen sözleri! Galatasaray taraftarı şoke oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nijerya'nın hocasından ortalığı karıştıran Osimhen sözleri! Galatasaray taraftarı şoke oldu

31.05.2026 14:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nijerya Teknik Direktörü Eric Chelle, Victor Osimhen'in Polonya ve Portekiz maçlarında forma giymeyeceğini açıkladı. Chelle, yıldız golcünün olası transfer görüşmeleri nedeniyle izinli olduğunu belirtirken, "Bir kulüp değiştirme ihtimali söz konusu olabilir" ifadelerini kullandı. Bu açıklama, Osimhen'in geleceğine ilişkin transfer iddialarını yeniden gündemin merkezine taşıdı.

Nijerya Milli Takımı Teknik Direktörü Eric Chelle, Victor Osimhen'in milli takım kadrosunda yer almama nedenini açıkladı. Yıldız golcünün olası transfer süreci nedeniyle izinli olduğunu söyleyen Chelle'nin sözleri kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

"KULÜP DEĞİŞTİRME İHTİMALİ VAR"

Nijerya Milli Takımı Teknik Direktörü Eric Chelle, Polonya ve Portekiz ile oynanacak hazırlık maçları öncesinde Victor Osimhen hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Chelle, yıldız golcünün kadroda yer almamasının nedeninin transfer süreci olduğunu belirtti.

Nijerya'nın hocasından ortalığı karıştıran Osimhen sözleri! <a class='keyword-sd' href='/galatasaray/' title='Galatasaray'>Galatasaray</a> taraftarı şoke oldu

Deneyimli teknik adam, "Victor Osimhen, Polonya ve Portekiz ile yapacağımız hazırlık maçında olmayacak. Çünkü bir kulüp değiştirme ihtimali söz konusu olabilir. Bu yüzden onun evinde kalmasını tercih ettim." ifadelerini kullandı.

"KAFANIZ YÜZDE 100 BURADA DEĞİLSE..."

Osimhen'in zihinsel olarak transfer sürecine odaklandığını vurgulayan Chelle, oyuncusunu bu nedenle riske atmak istemediğini söyledi. Nijeryalı teknik adam, "Kafanız yüzde 100 burada değilken sahaya çıkıp oynamak iyi bir durum yaratmaz." sözleriyle kararının gerekçesini açıkladı.

TRANSFER İDDİALARI GÜÇ KAZANDI

Eric Chelle'nin açıklamaları, Victor Osimhen'in geleceğine ilişkin iddiaları daha da güçlendirdi. Son dönemde adı birçok Avrupa deviyle anılan yıldız futbolcunun hangi kulüpte forma giyeceği merakla beklenirken, milli takım teknik direktöründen gelen bu açıklama transfer görüşmelerinin sürdüğü yönündeki yorumları artırdı.

Nijerya'nın hocasından ortalığı karıştıran Osimhen sözleri! Galatasaray taraftarı şoke oldu

GALATASARAY CEPHESİNDE DE YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Osimhen'in geleceğiyle ilgili gelişmeler, Galatasaray taraftarları tarafından da yakından takip ediliyor. Sarı-kırmızılıların yıldız golcüyle ilgili planları ve oyuncunun vereceği karar, transfer döneminin en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor.

AÇIKLAMALAR BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Eric Chelle'nin doğrudan transfer sürecine işaret eden sözleri futbol kamuoyunda geniş ses getirdi. Osimhen'in hazırlık maçlarında yer almamasının nedeninin resmi ağızdan açıklanması, yıldız futbolcunun kariyerine dair soru işaretlerini daha da artırdı.

Victor Osimhen, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nijerya'nın hocasından ortalığı karıştıran Osimhen sözleri! Galatasaray taraftarı şoke oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Denizli’de trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti Denizli'de trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti
Haziran ayına günler kala kar sürprizi Haziran ayına günler kala kar sürprizi
Kemikli rampalarında bayram dönüşü yoğunluğu gece de sürdü Kemikli rampalarında bayram dönüşü yoğunluğu gece de sürdü
Alkol alıp kaza yaptı, her şeyi unuttu ama eşini unutmadı Alkol alıp kaza yaptı, her şeyi unuttu ama eşini unutmadı
Malatya’da iki aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti Malatya'da iki aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti
ABD Başkanı Trump’ın 2 saatlik İran toplantısından ilk açıklama ABD Başkanı Trump'ın 2 saatlik İran toplantısından ilk açıklama
Gözler Ankara’da CHP iki ayrı buluşmaya hazırlanıyor Gözler Ankara'da! CHP iki ayrı buluşmaya hazırlanıyor
İşte isim isim Kılıçdaroğlu’nun A Takımı Kritik birimi kendisi yönetecek İşte isim isim Kılıçdaroğlu'nun A Takımı! Kritik birimi kendisi yönetecek
ABD ordusundan Doğu Pasifik’te uyuşturucu kaçakçılığı yapan tekneye saldırı: 3 ölü ABD ordusundan Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı yapan tekneye saldırı: 3 ölü
Binlerce EYT’liyi ilgilendiriyor Emeklilik iptal edilecek, maaşlar geri istenecek iddiası Binlerce EYT'liyi ilgilendiriyor! Emeklilik iptal edilecek, maaşlar geri istenecek iddiası
THY uçağında yolcu herkesin içinde tuvaletini yaptı THY uçağında yolcu herkesin içinde tuvaletini yaptı
Kayıp genç kız için kent ayağa kalktı Giriş çıkışlar kapatıldı Kayıp genç kız için kent ayağa kalktı! Giriş çıkışlar kapatıldı

15:13
İran, ABD ile anlaşma şartını açıkça ilan etti: Başka türlü onaylamayız
İran, ABD ile anlaşma şartını açıkça ilan etti: Başka türlü onaylamayız
14:28
Oturduğu mekandan kovulan Ozan Güven sessizliğini bozdu: Beni en çok yaralayan şey...
Oturduğu mekandan kovulan Ozan Güven sessizliğini bozdu: Beni en çok yaralayan şey...
14:03
370 bin TL’lik kurbanı 210 bin TL’ye aldı, sorduğu soru olay oldu
370 bin TL'lik kurbanı 210 bin TL'ye aldı, sorduğu soru olay oldu
13:46
İstanbul’dan Kanye West geçti İşte tarihi gecede kazanılan para
İstanbul'dan Kanye West geçti! İşte tarihi gecede kazanılan para
13:24
Galatasaray’dan Uğurcan Çakır’a büyük jest
Galatasaray'dan Uğurcan Çakır'a büyük jest
13:06
Özgür Özel cephesinden Kılıçdaroğlu’nun FETÖ suçlamasına yanıt
Özgür Özel cephesinden Kılıçdaroğlu'nun FETÖ suçlamasına yanıt
13:01
Galatasaray’da şok ayrılık Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
12:17
Anıtkabir yürüyüşüne damga vuran an Özgür Özel anında müdahale etti
Anıtkabir yürüyüşüne damga vuran an! Özgür Özel anında müdahale etti
11:49
Otomobil, yön tabelasının direğine çarptı evli çift öldü, çocukları ağır yaralı
Otomobil, yön tabelasının direğine çarptı; evli çift öldü, çocukları ağır yaralı
11:48
Kılıçdaroğlu’ndan kurultay paylaşımı: Merak etmeyin, tertemiz bir kurultayla partimizi geleceğe taşıyacağız
Kılıçdaroğlu'ndan kurultay paylaşımı: Merak etmeyin, tertemiz bir kurultayla partimizi geleceğe taşıyacağız
11:23
8 kişinin öldüğü otobüsten geriye sadece demir yığını kaldı
8 kişinin öldüğü otobüsten geriye sadece demir yığını kaldı
11:15
Özel ve ekibi İYİ Parti’ye mi geçiyor Bomba iddiaya Müsavat Dervişoğlu’ndan yanıt
Özel ve ekibi İYİ Parti'ye mi geçiyor? Bomba iddiaya Müsavat Dervişoğlu'ndan yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2026 15:15:09. #7.13#
SON DAKİKA: Nijerya'nın hocasından ortalığı karıştıran Osimhen sözleri! Galatasaray taraftarı şoke oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.