Denizli-Aydın Otoyolu'nda Otobüs Kazası: 8 Ölü, 33 Yaralı
Denizli-Aydın Otoyolu'nda Otobüs Kazası: 8 Ölü, 33 Yaralı

31.05.2026 11:23
Gece saatlerinde meydana gelen otobüs kazasında 8 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.

Denizli- Aydın Otoyolu Sarayköy ilçesinde sabaha karşı meydana gelen ve 8 kişinin hayatını kaybettiği, 33 kişinin ise yaralandığı yolcu otobüsü kazasında adeta can pazarı yaşanırken, yangın sonrası küle dönen otobüsten geriye sadece demir iskeleti kaldı.

Edinilen bilgilere göre kaza, gece saat 01.40 sıralarında Denizli-Aydın Otoyolu'nun Sarayköy ilçesi Tırkaz Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İzmir-Antalya seferini gerçekleştiren Mustafa Fevzi Merdun idaresindeki Pamukkale Turizm'e ait 45 BAH 834 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı. 125 metre bariyerleri altına alarak ilerleyen otobüsün ön kısmı parçalanırken, araçta henüz belirlenemeyen bir nedenle bir anda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm otobüsü sararken, araç içerisinde bulunan 38 yolcu ve 3 mürettebat adeta can pazarı yaşadı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin yoğun müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Dehşetin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Gece yaşanan facianın boyutu ise sabahın ilk ışıklarıyla birlikte olay yeri inceleme çalışmalarında gözler önüne serildi. Alevlerin otobüsün tavanını, yan panellerini ve iç aksamını tamamen eriterek yok ettiği, yolcu koltuklarından geriye sadece çıplak demir iskeletlerin kaldığı görüldü. Çarpmanın etkisiyle bariyerlerin otobüsün ön kaportasına saplandığı, aracın motor kısmının ve yürüyen aksamının da tamamen yanarak kömür karasına döndüğü dikkatlerden kaçmadı.

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından otobüsün demir yığınına dönen enkazı vinç yardımıyla otoyoldan kaldırıldı. Kaza sebebiyle yaklaşık 5 saat Denizli istikametine ulaşıma kapatılan otoyol ise yanan otobüsünün kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

