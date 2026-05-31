Galatasaray, geleceğe yönelik önemli bir transfer için harekete geçti. Sarı-kırmızılıların, Al Ittihad forması giyen 19 yaşındaki Nijeryalı golcü George Ilenikhena'yı kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. Scout ekibinden olumlu rapor alan genç yıldızın transferine Okan Buruk'un da onay verdiği belirtildi.
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, hücum hattına genç ve potansiyelli bir isim kazandırmak istediği iddia edildi. Sarı-kırmızılıların gündemine gelen son ismin, Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'da forma giyen George Ilenikhena olduğu öne sürüldü. Henüz 19 yaşında olan Nijeryalı forvet, Avrupa futbolunun gelecek vadeden santrforları arasında gösteriliyor.
İddialara göre Galatasaray scout ekibi, genç futbolcu hakkında yönetime olumlu rapor sundu. Teknik direktör Okan Buruk'un da 1.85 boyundaki golcüyü kadrosunda görmek istediği ve transfere sıcak baktığı belirtildi. Bu gelişmelerin ardından yönetimin resmi girişimlere başlamaya hazırlandığı ifade edildi.
Galatasaray'ın önümüzdeki günlerde hem Al Ittihad yönetimiyle hem de oyuncunun temsilcileriyle temas kurması bekleniyor. Sarı-kırmızılıların, genç futbolcu için resmi teklif hazırlığında olduğu öne sürüldü. Transfer sürecinin kısa süre içerisinde netlik kazanabileceği belirtiliyor.
George Ilenikhena, fiziksel özellikleri ve mücadeleci futboluyla dikkat çeken bir santrfor profiline sahip. Bu sezon Al Ittihad formasıyla 26 karşılaşmada görev yapan genç oyuncu, 607 dakika sahada kaldı ve 4 gol kaydetti. Nijeryalı futbolcunun Suudi Arabistan ekibiyle olan sözleşmesi ise 2029 yılına kadar devam ediyor.
Galatasaray yönetiminin, Victor Osimhen'e benzer özellikler taşıyan genç bir santrforu kadroya katarak hücum hattındaki alternatifleri artırmak istediği belirtiliyor. Fizik gücü, sürati ve potansiyeli nedeniyle Ilenikhena'nın "genç Osimhen" olarak değerlendirildiği ifade ediliyor.
Son Dakika › Spor › Galatasaray'a bir Osimhen daha! Okan Buruk 'Gelsin' dedi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?