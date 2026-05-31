CHP'nin Instagram hesabı Kılıçdaroğlu ekibine geçti! İlk paylaşım tepki çekti

31.05.2026 08:34
CHP'nin resmi Instagram hesabının yönetimi, mahkemenin verdiği "mutlak butlan" kararının ardından CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibine geçti. Hesaptan yapılan ilk paylaşımda Kılıçdaroğlu için "Genel Başkanımız" ifadesi kullanılırken, gönderi kısa sürede çok sayıda tepki aldı.

Mahkemenin verdiği "mutlak butlan" kararının ardından CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibi, partinin resmi Instagram hesabının yönetimini devraldı.

Hesaptan yapılan ilk paylaşımda, Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen bayramlaşma programına katıldığı anlara yer verildi.

"GENEL BAŞKANIMIZ KEMAL KILIÇDAROĞLU" İFADESİ KULLANILDI

Paylaşımda, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye için tertemiz bir başlangıcın arifesinde Genel Merkezimizde düzenlenen Halkla Bayramlaşma Programı'nda yurttaşlarımıza seslendi" ifadeleri kullanıldı.

PAYLAŞIM TEPKİ ÇEKTİ

Söz konusu paylaşımın ardından gönderinin altına kısa sürede binlerce yorum yapıldığı görüldü. Özellikle paylaşım metninde yer alan "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu" ifadesi, kullanıcıların tepkilerine neden oldu. Kullanıcılar paylaşımın yorum kısmına, "Genel Başkanımız Özgür Özel'dir, CHP’nin tek genel başkanı var. O da Özgür Özel." gibi yorumlar yaptı.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
