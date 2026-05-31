Denizli'de bariyerlere çarpan yolcu otobüsü alev aldı: 8 ölü

31.05.2026 07:10
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde bariyerlere çarpan yolcu otobüsünün alev alması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü ve 9 aylık bir bebeğin de aralarında bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi de yaralandı.

YOLCU OTOBÜSÜ BARİYERLERE ÇARPIP ALEV ALDI

Kaza, gece saat 01.40 sıralarında Denizli - Aydın Otoyolu Sarayköy ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; İzmir - Antalya ekspres seferini yapan Mustafa Fevzi Mertun (50) idaresindeki Pamukkale Turizm'e ait 45 BAH 834 plakalı yolcu otobüsü, Denizli-Aydın Otoyolunun Tırkaz Mahallesi yakınlarına geldiğinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle yanmaya başlayan otobüs, bir anda alev topuna döndü. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza bölgesine sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

8 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Yanan otobüsten çıkmayı başaran yaralı yolculara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından yapılan ilk incelemelerde otobüs şoförü Mustafa Fevzi Mertun ile birlikte yabancı uyruklu 1 kişi ve 9 aylık bir bebek olmak üzere toplam 8 yolcu hayatını kaybederken, 33 kişi de yaralandı.

CANSIZ BEDENLER MORGA KALDIRILDI

Yaralılar bölgeleye sevk edilen ambulanslarla Denizli ve Sarayköy'deki hastanelere kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden 8 kişinin cansız bedenleri, olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından metal yığınına dönen otobüsten çıkartılarak, Denizli Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

BAZI YOLCULAR SIKIŞARAK CAN VERDİ

İzmir-Antalya seferini yaptığı belirtilen otobüste 1'i bebek 38 yolcu ve 3 görevlinin bulunduğu öğrenildi. Kazada anı ve yangının başlamasının ardından otobüste yaşanan kargaşada bazı yolcuların kapı boşluklarında meydana gelen sıkışma sonucu hayatlarını kaybettikleri belirlendi. Jandarma ekipleri kazada başka ölen veya yaralanan olma ihtimaline karşı otoyolun kenarındaki otluk ve makilik alanda arama yaptı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği kaydedildi. 

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Yapılan ilk belirlemelere göre kazada hayatını kaybedenlerin 50 yaşındaki kaptan şoför Mustafa Fevzi Mertun, Merve Erik, Hayriye Arıkan, Civan Şen, Şen'in 9 aylık oğlu Eyüp Miraç Şen, Zehra Eyiol, Fatma Kartal ve Kırgız uyruklu Gültilay Bığa oldukları belirlendi.

