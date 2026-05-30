ABD’de insanlık dışı muamele: Hamile anne ve 4 yaşındaki hasta oğlu havalimanında bir hafta hücrede tutuldu

ABD, Washington Dulles Havalimanı’nda yaşanan ve "insan hakları skandalı" olarak nitelendirilen bir gözaltı olayıyla çalkalanıyor. Gana vatandaşı olan hamile bir anne ve ellerinden tedavi görmesi gereken 4 yaşındaki oğlu, geçerli vizeleri olmasına rağmen havalimanındaki küçük bir odada bir haftadan uzun süre sınır dışı edilmek üzere gözaltında tutuldu. Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) ve avukatların araya girmesiyle yargıya taşınan olay, ülkede büyük bir infiale yol açtı.

OĞLUNU TEDAVİ ETTİRMEK İÇİN GELDİ, DEHŞETİ YAŞADI

ABC News ve Associated Press’in aktardığı bilgilere göre; Gana vatandaşı Annabella Gyasi, 4 yaşındaki oğlunu ABD’de tıbbi tedaviye götürmek amacıyla yasal yollarla turist vizesi alarak ülkeye giriş yaptı. Küçük çocuğun ellerinde doğuştan gelen ciddi fiziksel rahatsızlıklar bulunduğu ve Ohio’daki dünyaca ünlü bir çocuk hastanesinde önceden planlanmış resmi doktor randevularının olduğu öğrenildi.

"SIĞINMA" İFADESİ İDDİASIYLA HAVALİMANINDA HAPSEDİLDİLER

Havalimanındaki pasaport kontrolü sırasında ABD Gümrük ve Sınır Koruma (CBP) ekiplerinin sorgusuna takılan hamile kadının, ülkesine geri dönmek istemediğini söylediği ve sığınma talebine benzer ifadeler kullandığı iddia edildi. Bu iddiayı gerekçe gösteren sınır ekipleri, anne ve küçük çocuğu havalimanındaki nezarethane benzeri küçük bir odaya kapatarak gözaltına aldı.

ACLU: ÇOCUK YERDE UYUDU, HAMİLE KADIN HASTANELİK OLDU

Olayın patlak vermesinin ardından devreye giren Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU), içeride yaşanan dramı gözler önüne serdi. ACLU tarafından yapılan açıklamada, anne ile oğlunun günlerce penceresiz, dar bir odada tutulduğu, 4 yaşındaki hasta çocuğun beton yerde uyumak zorunda bırakıldığı belirtildi. Ağır şartlar altında kalan hamile kadının ise yaşadığı stres ve sağlık sorunları nedeniyle gözaltı süresince iki kez acil koduyla hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Mağdur ailenin avukatları, havalimanında yaşanan bu uygulamayı tek kelimeyle "insanlık dışı" olarak nitelendirdi.

BAKANLIK SUÇLAMALARI REDDETTİ, MAHKEME "YETER" DEDİ

Yükselen tepkilerin ardından savunma yapmak zorunda kalan ABD İç Güvenlik Bakanlığı ise hakkındaki ağır suçlamaları reddetti. Bakanlık yetkilileri, hamile anne ve hasta çocuğa gözaltı süresince düzenli yemek, sağlık hizmeti ve gerekli tüm temel bakımın eksiksiz sağlandığını öne sürdü.

Skandalın yargıya taşınmasıyla birlikte kararını açıklayan federal yargıç, hamile bir kadının ve hasta bir çocuğun havalimanı şartlarında bir gece daha tutulmasının yasal ve insani olarak kabul edilemeyeceğine hükmetti. Mahkeme sürecinin tamamlanmasının ardından, tedavi hayalleri yarım kalan anne ve oğlunun Gana’ya geri gönderileceği açıklandı.