Emre Altuğ'dan eski eşi Çağla Şıkel'in ilişkisine ilk yorum: Hadsizlik yapmam - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Emre Altuğ'dan eski eşi Çağla Şıkel'in ilişkisine ilk yorum: Hadsizlik yapmam

Emre Altuğ\'dan eski eşi Çağla Şıkel\'in ilişkisine ilk yorum: Hadsizlik yapmam
30.05.2026 00:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü sunucu Çağla Şıkel'in kendisinden 13 yaş küçük sevgilisiyle Çeşme'de görüntülenmesinin ardından eski eşi Emre Altuğ'dan ilk açıklama geldi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Altuğ, "Yorum yapmak gibi bir hadsizlik yapmam. Aradan seneler geçmiş, boşanmışız, çocuklarımız var ve aramız çok iyi. Ayrıca haberim var, benim de sevgilim var. Anormal bir şey yok" diyerek sergilediği olgun tavırla takdir topladı.

Ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel’in kendisinden 13 yaş küçük sevgilisiyle Çeşme'de görüntülenmesinin ardından gözler eski eşi Emre Altuğ’a çevrildi. Magazin muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Altuğ, eski eşinin özel hayatına büyük bir olgunlukla yaklaşarak, "Yorum yapmak gibi bir hadsizlik yapmam, aradan seneler geçmiş. Benim de sevgilim var, gayet normal bir durum" ifadelerini kullandı. Altuğ'un bu sağduyulu açıklaması sosyal medyada takdir topladı.

ÇEŞME'DEKİ ROMANTİK ANLAR GÜNDEME OTURMUŞTU

Uzun süredir aşk hayatını gözlerden uzak yaşayan Çağla Şıkel, geçtiğimiz günlerde Çeşme’de bir plajda yeni sevgilisi Mertcan Tunca ile objektiflere yansımıştı. Aralarındaki 13 yaş farkla sosyal medyada ve magazin sayfalarında konuşulan çiftin denizde ve kumsaldaki romantik, samimi halleri kısa sürede Türkiye’nin en çok konuşulan konularından biri haline gelmişti.

Emre Altuğ'dan eski eşi Çağla Şıkel'in ilişkisine ilk yorum: Hadsizlik yapmam

"BOŞANMIŞIZ, ÇOCUKLARIMIZ VAR, ARAMIZ ÇOK İYİ"

Yıllar önce yollarını ayırmalarına rağmen çocukları Kuzey ve Uzay için bağlarını hiçbir zaman koparmayan ve her zaman dost kalmayı başaran Emre Altuğ, eski eşinin yeni ilişkisi hakkındaki soruları içtenlikle yanıtladı. Konuya son derece profesyonel ve saygılı bir üslupla yaklaşan ünlü şarkıcı şunları söyledi:

"Yorum yapmak gibi bir hadsizlik yapmam, bence saçma olur zaten. Yani aradan seneler geçmiş, boşanmışız, çocuklarımız var, aramız çok iyi. Çok şükür. Ayrıca haberim de var, benim de sevgilim var. Dolayısıyla her sağlıklı insanın olması gerektiği gibi bir durum yani, anormal bir şey yok ortada."

Emre Altuğ'dan eski eşi Çağla Şıkel'in ilişkisine ilk yorum: Hadsizlik yapmam

Eski eşinin mutluluğunu destekleyen ve kendi hayatında da her şeyin yolunda olduğunu belirten Altuğ’un bu net ve seviyeli duruşu, takipçilerinden ve sosyal medya kullanıcılarından tam not aldı.

Çağla Şikel, Emre Altuğ, Magazin, Çeşme, Son Dakika

Son Dakika Emre Altuğ Emre Altuğ'dan eski eşi Çağla Şıkel'in ilişkisine ilk yorum: Hadsizlik yapmam - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bozüyük’te sağanak sele yol açtı: Yollar sular altında kaldı Bozüyük'te sağanak sele yol açtı: Yollar sular altında kaldı
Öcalan, İmralı’da ailesiyle görüştü Öcalan, İmralı'da ailesiyle görüştü
Giresun’da kaza: Dereye düşen araçta karı-koca can verdi Giresun'da kaza: Dereye düşen araçta karı-koca can verdi
Zonguldak’ta cezaevinde rahatsızlanan 5 hükümlü ve tutuklu hastaneye kaldırıldı Zonguldak'ta cezaevinde rahatsızlanan 5 hükümlü ve tutuklu hastaneye kaldırıldı
Kastamonu’da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı Kastamonu'da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
Kayseri’de kuzenler arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı Kayseri'de kuzenler arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı
İran’ın “ABD İHA’sı düşürüldü“ iddiasına CENTCOM’dan yanıt İran'ın "ABD İHA'sı düşürüldü" iddiasına CENTCOM'dan yanıt

23:26
İran ile müzakere sonucunu açıklayacağını belirten Trump, Durum Odası’dan yine kararsız ayrıldı
İran ile müzakere sonucunu açıklayacağını belirten Trump, Durum Odası'dan yine kararsız ayrıldı
23:05
Balya balya para ile kameraların karşısına geçen besici meydan okudu
Balya balya para ile kameraların karşısına geçen besici meydan okudu
22:59
CHP Genel Merkezi’ne Kılıçdaroğlu’nun “Şimdi arınma zamanı“ yazılı posteri asıldı
CHP Genel Merkezi'ne Kılıçdaroğlu'nun "Şimdi arınma zamanı" yazılı posteri asıldı
21:48
İki gazeteciden bomba iddia: Özel ve İmamoğlu yeni partiyi Ağustos’ta kuruyor
İki gazeteciden bomba iddia: Özel ve İmamoğlu yeni partiyi Ağustos'ta kuruyor
21:14
Zeytinin tanesini 50 liraya satan şahsa idari para cezası
Zeytinin tanesini 50 liraya satan şahsa idari para cezası
21:11
UAEA Başkanı Grossi: İran’ın zenginleştirilmiş uranyumu Kazakistan’da depolanabilir
UAEA Başkanı Grossi: İran'ın zenginleştirilmiş uranyumu Kazakistan'da depolanabilir
20:09
İsrail’in İstanbul Başkonsolosluğu yıkılıyor, yenisi için 6 milyon dolar lazım
İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu yıkılıyor, yenisi için 6 milyon dolar lazım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2026 01:06:32. #7.12#
SON DAKİKA: Emre Altuğ'dan eski eşi Çağla Şıkel'in ilişkisine ilk yorum: Hadsizlik yapmam - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.