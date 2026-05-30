Kanye West, kariyerinin en büyük konseri için İstanbul'da sahneye çıktı

Dünyaca ünlü rap ikonu Kanye West, kariyerinin en büyük ve en görkemli sahne performansına imza atmak için İstanbul’u seçti. "Vultures" turnesi kapsamında Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda gerçekleştirilen dev konserin tüm biletleri günler öncesinden tükenirken, tam 120 bin müziksever stadyumu hıncahınç doldurdu.

"DÜNYANIN" ÜZERİNDE ŞARKI SÖYLEDİ

Dev prodüksiyonuyla göz kamaştıran gecede Kanye West, stadyumun ortasına kurulan devasa bir dünya küresi maketinin üzerinde sahneye çıktı. Yoğun sis bulutları ve gökyüzünü kaplayan lazer ışıkları eşliğinde, ikonik siyah maskesi ve kostümüyle hayranlarının karşısına çıkan ünlü sanatçı, İstanbul'da adeta tarihi bir görsel şölen sundu.

STADYUM ÖNÜNDE KİLOMETRELİK KUYRUKLAR OLUŞTU

Dünya starını yakından görmek isteyen binlerce hayranı, saat 21.00’de başlayacak konser için sabahın erken saatlerinden itibaren stadyum önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Kanye West’in sisler arasından dünya küresinin zirvesine çıkarak elini havaya kaldırdığı o ilk anlarda, 120 bin kişinin hep bir ağızdan attığı çığlıklar tüm İstanbul'da yankılandı.

TARİHİ GECEYE ÜNLÜ YAĞMURU: STADYUM VIP ALANI YILDIZLAR GEÇİDİNE DÖNDÜ

Bu tarihi ana tanıklık etmek isteyen ekran, müzik ve magazin dünyasının popüler isimleri de stadyumdaki yerini aldı. Konseri izlemeye gelenler arasında Afra Saraçoğlu, Ahsen Eroğlu, Nilperi Şahinkaya, Hazar Ergüçlü, Leya Kırşan, Defne Samyeli ile kızları Deren ve Derin Talu ile şarkıcı Elif Buse Doğan gibi çok sayıda ünlü isim dikkat çekti.

"GALİBA BİLETİ İLK ALANLARDAN BİRİYİM"

Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncu Ahsen Eroğlu, büyük bir heyecan içinde olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bayağıdır bekliyoruz. Galiba konser biletini ilk alanlardan biriyim. Çok seviyorum; onunla ilgili çok fazla muhabbet dönüyor ama ben müzikleriyle, şarkılarıyla ilgilendiğim için eğlenmeye geldim. Sahne performansı için Japon bir sanatçıdan, hatta anime kültüründen esinlendiğini duymuştum. Açıkçası çok etkilendim, bizi muazzam bir görsel şov bekliyor."

HAZAR ERGÜÇLÜ: ÜLKEMİZ ADINA MÜTHİŞ BİR BAŞARI

Kanye West hayranı olduğunu dile getiren oyuncu Hazar Ergüçlü, "Yakından, İstanbul'da onu izleyecek olmak muazzam bir deneyim olacak muhtemelen. Çok heyecanlıyım. İnanılmaz bir kalabalık var ve böyle dev bir organizasyonun ülkemizde olması bizim için müthiş bir başarı" diyerek mutluluğunu paylaştı.

DEFNE SAMYELİ VE KIZLARINDAN YOĞUN İLGİ

Stadyum girişinde iddialı kombinleri ve şıklıklarıyla tüm bakışları üzerine toplayan Defne Samyeli ile kızları Deren Talu ve Derin Talu da konser öncesi kameralara poz verdi. Uzun zamandır bu anı beklediklerini söyleyen Defne Samyeli, "Kanye West dünya müziğine yön veren çok vizyoner bir sanatçı. Türkiye'de, bu kadar devasa bir prodüksiyonla 120 bin kişiyi bir arada görmek gerçekten gurur verici. Muazzam bir atmosfer var" dedi. Deren ve Derin Talu kardeşler ise sisler içerisindeki büyüleyici küre şovunu sosyal medya hesaplarından hayranlarıyla paylaştı.

ELİF BUSE DOĞAN TATİLİNİ YARIDA KESTİ

Tatilini yarıda keserek İstanbul'a döndüğünü belirten şarkıcı Elif Buse Doğan, "Böyle büyük prodüksiyonların ülkemizde olması beni çok gururlandırıyor. Umarım tüm dünya bu görkemli günü görür" şeklinde konuştu.

Genç oyuncu Leya Kırşan da, "Çok heyecanlıyız, arkadaşlarımızla beraber toplandık geldik. Çok güzel bir vakit geçireceğimize inanıyoruz" açıklamasında bulundu. 120 bin kişinin tek yürek olduğu ve görsel efektlerin sınırlarını zorlayan bu dev konser, İstanbul tarihinin en büyük müzik olaylarından biri olarak kayıtlara geçti.