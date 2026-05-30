Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt

Özgür Özel\'den Kemal Kılıçdaroğlu\'nun sözlerine yanıt
30.05.2026 20:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mahkemenin ‘mutlak butlan’ kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, Anıtkabir'e yürüyüşü sırasında, Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Masum belediye başkanlarımızı kurtaracağız ama kirliye bulaşana da göz yummayacağız" sözlerine yanıt verdi. Özel, "Senin arkadaşına 'hırsız' denince sahip çıkmak, seni desteklemeyene 'hırsız' denince o iftirayı paylaşmak bir Genel Başkan’a yakışmaz. Baba gibi evladına sahip çıkar, 'yapmaz benim evladım' der" ifadelerini kullandı.

‘Mutlak butlan’ kararıyla birlikte CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, partisinin Ankara İl Başkanlığı önünde gerçekleştirdiği bayramlaşmanın ardından alanda toplanan kalabalık ile birlikte Anıtkabir'e doğru yürüyüşe geçti.

KILIÇDAROĞLU'NUN SÖZLERİNE YANIT VERDİ

Özel, yürüyüşü sırasında kendisi ile eş zamanlı olarak CHP Genel Merkezi’nde partililere hitap eden Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Masum belediye başkanlarımızı kurtaracağız ama kirliye bulaşana da göz yummayacağız" sözlerine de yanıt verdi.

Özel, şunları söyledi: "AK Parti yargısına güvenerek ve AK Parti ile pazarlık yaparak bir sonuç alınabileceğini düşünenler bütün arkadaşlarımıza çok büyük haksızlık yapıyorlar. Kimin masum, kimin masum olmadığını bilmek için iki şey lazım. Önce bir tarafsız yargı lazım. Bir de masumiyet karinesine inanmak lazım. Senin arkadaşın, seni destekleyen birisine 'Hırsız' denince sahip çıkmak, desteklemeyen birisine 'Hırsız' denince o iftirayı paylaşmak bir Genel Başkan'a yakışmaz. İlk önce şöyle, Genel Başkan Atatürk'ün koltuğundadır, bu partinin, baba ocağının Genel Başkanlık koltuğundadır ve bir baba gibi evladına 'Hırsız' dendiğinde, 'Yapmaz benim evladım' der. 'Benim evlatlarımın bunu yapacağına inanmıyorum' der. Masumiyet karinesine inanmadan, TGRT'nin 'Hırsız' dediğine 'Hırsız' diyerek, A Haber'in 'Yolsuz' dediğine 'Yolsuz' diyerek bu partide yol alınmaz."

"BİZ MEŞRUİYETİMİZİ MİLLETTEN ALIYORUZ"

Özel, "Tarihi boyunca partiyi kimin adliye koridorlarına düşürdüğünü bütün milletimiz gördü. AK Parti yargısından kimin medet umduğunu bütün milletimiz gördü. Daha fazla bir şey söylemeyeyim" ifadelerini kullandı.

Kendisinin dokunulmazlığının kaldırılmasının da söz konusu olabileceği iddiasına ilişkin soruyu Özel, "İktidara yakın medyanın peşine takılanın ne hale düştüğü, partiyi ne hale düşürdüğü ortada. Biz meşruiyetimizi milletten alıyoruz. Milletin sağladığı dokunulmazlıktan daha büyük bir dokunulmazlık yoktur" diye yanıtladı. 

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel, Anıtkabir, Politika, Gündem, Güncel, Baba, Son Dakika

Son Dakika Özgür Özel Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya’dan Avrupa’ya savaş ilanı gibi uyarı: Hiçbir şeye şaşırmayın, huzurlu uyku sona erdi Rusya'dan Avrupa'ya savaş ilanı gibi uyarı: Hiçbir şeye şaşırmayın, huzurlu uyku sona erdi
Adıyaman’da serinlemek için gölete giren 2 çocuk boğuldu Adıyaman'da serinlemek için gölete giren 2 çocuk boğuldu
UAEA Başkanı Grossi: İran’ın zenginleştirilmiş uranyumu Kazakistan’da depolanabilir UAEA Başkanı Grossi: İran'ın zenginleştirilmiş uranyumu Kazakistan'da depolanabilir
DMM, “TFF maçlarda İstiklal Marşı’nı kaldırdı“ iddiasını yalanladı DMM, "TFF maçlarda İstiklal Marşı'nı kaldırdı" iddiasını yalanladı
Marmaris’te batan tur teknesindeki tahliye anına ait görüntüler ortaya çıktı Marmaris’te batan tur teknesindeki tahliye anına ait görüntüler ortaya çıktı
Adıyaman’da feci kaza: 3 ölü, 4 yaralı Adıyaman'da feci kaza: 3 ölü, 4 yaralı

20:00
Özgür Özel’den, İsmet İnönü’nün kabri önünde olay sözler
Özgür Özel'den, İsmet İnönü'nün kabri önünde olay sözler
19:43
Kritik mitingde gövde gösterisi: Taraflarını belli eden milletvekilleri ortaya çıktı
Kritik mitingde gövde gösterisi: Taraflarını belli eden milletvekilleri ortaya çıktı
18:20
Kanye West konseri İstanbul’u kilitledi, metrolarda adım atacak yer kalmadı
Kanye West konseri İstanbul'u kilitledi, metrolarda adım atacak yer kalmadı
18:19
Özgür Özel’in mitingine katılamayan CHP’li belediye başkanı, kendi maketini yolladı
Özgür Özel'in mitingine katılamayan CHP'li belediye başkanı, kendi maketini yolladı
18:10
Canlı anlatım: Dev maçta karşılıklı goller var
Canlı anlatım: Dev maçta karşılıklı goller var
17:54
Kılıçdaroğlu, “Hain“ sloganlarına kendisini Atatürk’e benzeterek yanıt verdi
Kılıçdaroğlu, "Hain" sloganlarına kendisini Atatürk'e benzeterek yanıt verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2026 20:37:38. #.0.5#
SON DAKİKA: Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.