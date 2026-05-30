Kanye West Konseri için Uzun Kuyruklar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kanye West Konseri için Uzun Kuyruklar

Kanye West Konseri için Uzun Kuyruklar
30.05.2026 18:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kanye West'in İstanbul'daki konseri öncesi hayranlar stadyumda saatlerce kuyrukta bekliyor.

Dünyaca ünlü şarkıcı Kanye West'in İstanbul'da vereceği dev konser öncesi stadyum önünde metrelerce kuyruk oluştu. Binlerce hayranı, kapıların açılmasına saatler kala heyecanla beklemeye başladı.

Dünyaca ünlü rap sanatçısı Kanye West'in İstanbul'da vereceği konser öncesi geri sayım başladı. Hayranları, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saat 21.00'da başlayacak konser öncesi, sabahın erken saatlerinden itibaren stadyum önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Ünlü sanatçıyı izlemek için Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından binlerce yerli ve yabancı turist, stadyum önünü şenlik alanına çevirdi.

"Biletimi 3 ay önceden aldım"

Konser için İzmir'den kardeşiyle gelen Tuna Yalçın, Türkiye'de bu tarz organizasyonların artması gerektiğini belirterek, "Konser biletini 3 ay önce, ilk duyurulduğu gün aldık. Alan inanılmaz kalabalık ve her şehirden, her milletten insan buraya akın etmiş durumda. Ortam çok güzel, konserin muhteşem geçeceğine eminim. Hepimiz Kanye West'i merakla bekliyoruz. Kesinlikle dünya starları Türkiye'ye gelmeye devam etmeli. İmkanımız olsaydı Travis Scott konserine de gitmek isterdik" şeklinde konuştu.

Abisiyle birlikte uzun süredir bu anı planladığını ifade eden Rüzgar Yalçın ise, "Konser duyurulduğu ilk an aileme söyledim. Uzun süredir buradayız, yoğun bir kuyruk var ama şansımıza önlerdeyiz. Ben Kanye West'e bayıldığım için mükemmel geçeceğini biliyorum" diyerek heyecanını paylaştı.

Alanda bekleyen bir diğer vatandaş Yiğit Taşdemir ise, "Çok güzel bir gün. Kanye'yi çok seviyoruz ve dinlemeye geldik. 7 bin 200 liraya bilet aldım. Şu anda hepimiz Türk gençleri olarak buradayız ve büyük bir heyecanla saate odaklandık" dedi.

Konsere arkadaşıyla katılan Leyna Nil Göktan da biletlerini 1 ay öncesinden aldıklarını söyleyerek, "Büyük bir arenada olduğu için konserin çok daha keyifli geçeceğini düşünüyorum. Kapılar daha açılmamasına rağmen şu an bile burası çok kalabalık" diye konuştu.

Konsere yabancı turist ilgisi

Kanye West'in İstanbul turnesinin turizme büyük katkı sağladığını belirten Erol Devrik, "Çok mutluyum, Kanye West tüm dünya ülkelerini gezen bir şarkıcı ve İstanbul'a da gelmesi çok gurur verici. Birçok turist de bu konser için İstanbul'a geldi. Kendi kariyeri için de İstanbul'da verdiği konser bayağı iyi olacak. Hepimiz severek dinliyoruz, o yüzden çok keyifli bir akşam bizleri bekliyor" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Etkinlikler, Kanye West, İstanbul, Magazin, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kanye West Konseri için Uzun Kuyruklar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya’dan Avrupa’ya savaş ilanı gibi uyarı: Hiçbir şeye şaşırmayın, huzurlu uyku sona erdi Rusya'dan Avrupa'ya savaş ilanı gibi uyarı: Hiçbir şeye şaşırmayın, huzurlu uyku sona erdi
Kongo’da Ebola salgını büyüyor: Vaka sayısı bini aştı, 12 ülke için yüksek risk alarmı verildi Kongo'da Ebola salgını büyüyor: Vaka sayısı bini aştı, 12 ülke için yüksek risk alarmı verildi
Bayramlaşmaya gelip hastanelik oldular Bayramlaşmaya gelip hastanelik oldular
Avrupa’nın utanç lekesi Solingen faciasının üzerinden 33 yıl geçti Avrupa'nın utanç lekesi Solingen faciasının üzerinden 33 yıl geçti
Malkara’da Kaza: Eşini Kaybetti, Kendisi Yaralandı Malkara'da Kaza: Eşini Kaybetti, Kendisi Yaralandı
Adıyaman’da serinlemek için gölete giren 2 çocuk boğuldu Adıyaman'da serinlemek için gölete giren 2 çocuk boğuldu

18:52
Aziz Yıldırım büyük geliyor Vedat’ın ardından bir golcü daha aldı
Aziz Yıldırım büyük geliyor! Vedat'ın ardından bir golcü daha aldı
18:19
Özgür Özel’in mitingine katılamayan CHP’li belediye başkanı, kendi maketini yolladı
Özgür Özel'in mitingine katılamayan CHP'li belediye başkanı, kendi maketini yolladı
18:10
Şampiyonlar Ligi’nde dev final İlk 11’ler belli oldu
Şampiyonlar Ligi'nde dev final! İlk 11'ler belli oldu
17:54
Kılıçdaroğlu, “Hain“ sloganlarına kendisini Atatürk’e benzeterek yanıt verdi
Kılıçdaroğlu, "Hain" sloganlarına kendisini Atatürk'e benzeterek yanıt verdi
17:47
Dünyada sadece Türkiye’de var İzlemek için 40 bin kişi ilçeye akın etti
Dünyada sadece Türkiye'de var! İzlemek için 40 bin kişi ilçeye akın etti
15:02
Özgür Özel kalabalıkla Anıtkabir’e yürüdü: Bu iktidar yürüyüşünün ilk adımıdır
Özgür Özel kalabalıkla Anıtkabir'e yürüdü: Bu iktidar yürüyüşünün ilk adımıdır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2026 19:03:55. #7.13#
SON DAKİKA: Kanye West Konseri için Uzun Kuyruklar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.