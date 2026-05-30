Kanye West Konseri için Uzun Kuyruklar

Dünyaca ünlü şarkıcı Kanye West'in İstanbul'da vereceği dev konser öncesi stadyum önünde metrelerce kuyruk oluştu. Binlerce hayranı, kapıların açılmasına saatler kala heyecanla beklemeye başladı.

Dünyaca ünlü rap sanatçısı Kanye West'in İstanbul'da vereceği konser öncesi geri sayım başladı. Hayranları, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saat 21.00'da başlayacak konser öncesi, sabahın erken saatlerinden itibaren stadyum önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Ünlü sanatçıyı izlemek için Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından binlerce yerli ve yabancı turist, stadyum önünü şenlik alanına çevirdi.

"Biletimi 3 ay önceden aldım"

Konser için İzmir'den kardeşiyle gelen Tuna Yalçın, Türkiye'de bu tarz organizasyonların artması gerektiğini belirterek, "Konser biletini 3 ay önce, ilk duyurulduğu gün aldık. Alan inanılmaz kalabalık ve her şehirden, her milletten insan buraya akın etmiş durumda. Ortam çok güzel, konserin muhteşem geçeceğine eminim. Hepimiz Kanye West'i merakla bekliyoruz. Kesinlikle dünya starları Türkiye'ye gelmeye devam etmeli. İmkanımız olsaydı Travis Scott konserine de gitmek isterdik" şeklinde konuştu.

Abisiyle birlikte uzun süredir bu anı planladığını ifade eden Rüzgar Yalçın ise, "Konser duyurulduğu ilk an aileme söyledim. Uzun süredir buradayız, yoğun bir kuyruk var ama şansımıza önlerdeyiz. Ben Kanye West'e bayıldığım için mükemmel geçeceğini biliyorum" diyerek heyecanını paylaştı.

Alanda bekleyen bir diğer vatandaş Yiğit Taşdemir ise, "Çok güzel bir gün. Kanye'yi çok seviyoruz ve dinlemeye geldik. 7 bin 200 liraya bilet aldım. Şu anda hepimiz Türk gençleri olarak buradayız ve büyük bir heyecanla saate odaklandık" dedi.

Konsere arkadaşıyla katılan Leyna Nil Göktan da biletlerini 1 ay öncesinden aldıklarını söyleyerek, "Büyük bir arenada olduğu için konserin çok daha keyifli geçeceğini düşünüyorum. Kapılar daha açılmamasına rağmen şu an bile burası çok kalabalık" diye konuştu.

Konsere yabancı turist ilgisi

Kanye West'in İstanbul turnesinin turizme büyük katkı sağladığını belirten Erol Devrik, "Çok mutluyum, Kanye West tüm dünya ülkelerini gezen bir şarkıcı ve İstanbul'a da gelmesi çok gurur verici. Birçok turist de bu konser için İstanbul'a geldi. Kendi kariyeri için de İstanbul'da verdiği konser bayağı iyi olacak. Hepimiz severek dinliyoruz, o yüzden çok keyifli bir akşam bizleri bekliyor" şeklinde konuştu. - İSTANBUL