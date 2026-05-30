Kılıçdaroğlu 2,5 yıl sonra makam odasında! İlk fotoğraf geldi

İstinaf kararıyla tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, bugün CHP Genel Merkezi'nde yapacağı bayramlaşma öncesinde konutundan Genel Merkez'e geldi. Kılıçdaroğlu, bayramlaşma öncesi Genel Merkez'in 12'nci katında bulunan makam odasına geçti.

9 KASIM 2023'TEN BU YANA İLK KEZ GENEL MERKEZE GELDİ

Kılıçdaroğlu böylece 9 Kasım 2023 günü Özgür Özel'e devretmesinin ardından hiç gelmediği CHP Genel Merkezi'ne yaklaşık 2,5 yıllık bir aranın ardından yeniden geldi. Kılıçdaroğlu'nun bir süre sonra Genel Merkez bahçesinde bayramlaşmaya gelen partililere hitap etmesi bekleniyor.

2,5 YIL SONRA MAKAM ODASINDA

Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararının ardından 2,5 yıl sonra CHP’deki makam odasında geldi. Makam odasından paylaşılan fotoğraflarda Kılıçdaroğlu'nun masasında CHP tüzüğü kitapçığı olduğu görüldü.

