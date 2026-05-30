Kılıçdaroğlu 2,5 yıl sonra makam odasında! İlk fotoğraf geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kılıçdaroğlu 2,5 yıl sonra makam odasında! İlk fotoğraf geldi

30.05.2026 13:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mutlak butlan kararıyla görevine dönen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2,5 yıl sonra CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturdu. Kılıçdaroğlu'nun makam odasındaki fotoğrafında masasındaki parti tüzüğü kitapçığı dikkat çekti.

İstinaf kararıyla tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, bugün CHP Genel Merkezi'nde yapacağı bayramlaşma öncesinde konutundan Genel Merkez'e geldi. Kılıçdaroğlu, bayramlaşma öncesi Genel Merkez'in 12'nci katında bulunan makam odasına geçti.

9 KASIM 2023'TEN BU YANA İLK KEZ GENEL MERKEZE GELDİ

Kılıçdaroğlu böylece 9 Kasım 2023 günü Özgür Özel'e devretmesinin ardından hiç gelmediği CHP Genel Merkezi'ne yaklaşık 2,5 yıllık bir aranın ardından yeniden geldi. Kılıçdaroğlu'nun bir süre sonra Genel Merkez bahçesinde bayramlaşmaya gelen partililere hitap etmesi bekleniyor.

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde karanfillerle karşılandı

2,5 YIL SONRA MAKAM ODASINDA

Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararının ardından 2,5 yıl sonra CHP’deki makam odasında geldi. Makam odasından paylaşılan fotoğraflarda Kılıçdaroğlu'nun masasında CHP tüzüğü kitapçığı olduğu görüldü.

CHP Genel Merkezi'nde arbede! Partililerle güvenlikler birbirine girdi

İŞTE O KARELER:

Kılıçdaroğlu 2,5 yıl sonra makam odasında! İlk fotoğraf geldi
Kılıçdaroğlu 2,5 yıl sonra makam odasında! İlk fotoğraf geldi

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Gündem Kılıçdaroğlu 2,5 yıl sonra makam odasında! İlk fotoğraf geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • dilaver ovalı dilaver ovalı:
    Nasıl koltuk rahat mı bay butlan:// 0 0 Yanıtla
  • dilaver ovalı dilaver ovalı:
    Bu karanfiller çelenkte mı? Malum butlan 80 i geçti:))) 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Schengen vizesinde karaborsa krizi Fiyatlar 1000 euroya kadar ulaştı Schengen vizesinde karaborsa krizi! Fiyatlar 1000 euroya kadar ulaştı
Bayram yolunda korkunç kaza: 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı Bayram yolunda korkunç kaza: 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
Sel Hatay’ı adeta yuttu Sel Hatay'ı adeta yuttu
Erdoğan’a lokum ikram edildi, verdiği yanıt dikkat çekti Erdoğan'a lokum ikram edildi, verdiği yanıt dikkat çekti
Karadeniz’de saldırıya uğrayan Türk gemisiyle ilgili Dışişleri’nden açıklama Karadeniz'de saldırıya uğrayan Türk gemisiyle ilgili Dışişleri'nden açıklama
Herkesin merak ettiği Kerem Aktürkoğlu’ndan haber var Herkesin merak ettiği Kerem Aktürkoğlu'ndan haber var
Hafif ticari aracın çarptığı çocuk öldü, geriye kaldırımdaki ayakkabıları kaldı Hafif ticari aracın çarptığı çocuk öldü, geriye kaldırımdaki ayakkabıları kaldı
Sahneye fırlayan miniğin Erdoğan sevgisi yürekleri ısıttı Sahneye fırlayan miniğin Erdoğan sevgisi yürekleri ısıttı
Tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı, İstanbul yönünde trafik durma noktasına geldi Tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı, İstanbul yönünde trafik durma noktasına geldi
Tedesco imzayı attı İşte yeni takımı Tedesco imzayı attı! İşte yeni takımı

14:13
Mert Müldür saçlarını boyadı, gören bir daha baktı
Mert Müldür saçlarını boyadı, gören bir daha baktı
14:11
Mansur Yavaş’ın zor anları Atılan slogan nedeniyle konuşamadı
Mansur Yavaş'ın zor anları! Atılan slogan nedeniyle konuşamadı
14:09
Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Merkez önünde partililere hitap ediyor
Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Merkez önünde partililere hitap ediyor
13:55
Bir ilimiz bu olayla çalkalanıyor Çocuk parkında uygunsuz görüntüler
Bir ilimiz bu olayla çalkalanıyor! Çocuk parkında uygunsuz görüntüler
13:15
CHP Genel Merkezi’nde arbede Partililerle güvenlikler birbirine girdi
CHP Genel Merkezi'nde arbede! Partililerle güvenlikler birbirine girdi
12:59
Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde karanfillerle karşılandı
Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde karanfillerle karşılandı
12:51
Uzungöl’de kaydedilen görüntüler tartışma yarattı
Uzungöl'de kaydedilen görüntüler tartışma yarattı
12:40
“Kocamla ilişkin var“ dedi, genç kızı defalarca bıçakladı
"Kocamla ilişkin var" dedi, genç kızı defalarca bıçakladı
12:14
Emekli vatandaştan Özgür Özel destekçilerini kızdıracak sözler
Emekli vatandaştan Özgür Özel destekçilerini kızdıracak sözler
11:38
Rakam inanılmaz İşte bütün kurbanlıklarını satan besicinin 1 yılda kazandığı para
Rakam inanılmaz! İşte bütün kurbanlıklarını satan besicinin 1 yılda kazandığı para
10:53
Saat aynı, mekan farklı CHP’de bayramlaşma düellosu
Saat aynı, mekan farklı! CHP'de bayramlaşma düellosu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2026 14:22:36. #7.13#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu 2,5 yıl sonra makam odasında! İlk fotoğraf geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.