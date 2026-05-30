Esenyurt'ta Kıskançlık Faciası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Esenyurt'ta Kıskançlık Faciası

Esenyurt\'ta Kıskançlık Faciası
30.05.2026 12:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akli dengesi yerinde olmayan kadın, kocasını aldatma iddiasıyla genç kıza bıçakla saldırdı.

Esenyurt akli dengesi yerinde olmayan bir kadın, kocasını işyerine kadar takip ederek ortalığı birbirine kattı. Yan dükkanda çalışan genç bir kızı, kocasıyla ilişkisi olduğu gerekçesiyle defalarca bıçaklarken, aynı kadının daha önce de kıskançlık nedeniyle başka insanlara da saldırdığı öğrenildi. Yaşanan o anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay, dün Esenyurt Fatih Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, akli dengesi yerinde olmayan bir kadın, kocasının kendisini aldattığı düşüncesiyle işe giderken takip etti. Yan dükkanda çalışan genç bir kızı gören gözü dönmüş kadın dükkana giderek "Kocamla beni mi aldatıyorsun" diyerek tartışma başlattı. Genç kız kadına "Kocanı tanımıyorum" dese de kadın inanmadı. Yanında 4-5 yaşlarındaki kız çocuğuyla birlikte dükkandan ayrılan kadın, bir süre sonra bıçakla işyerine geri geldi. Bu sefer genç kıza bıçakla saldıran kadın kapının önündeki çocuğuna aldırmadan ortalığı kan gölüne çevirdi. 3 yerinden bıçaklanan genç kızın yardım çığlıklarına çevreden bir esnaf koşarken, kanlar içindeki kızı hastaneye götürdü. Olay yerine gelen koca karısını sakinleştirmeye çalışırken, kadın bu seferde kocasını tokatlamaya başladı. Genç kızın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, saldırgan kadın polis ekiplerince gözaltına alındı. Yaşanan o anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Esenyurt, Olaylar, Yaşam, Yerel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Yerel Esenyurt'ta Kıskançlık Faciası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’un Fethi’nin 573. yıl dönümü Fetih Mescidi’nde kutladı İstanbul’un Fethi'nin 573. yıl dönümü Fetih Mescidi'nde kutladı
İstanbul’da fetih coşkusu Mehteran gösterisine yoğun ilgi İstanbul'da fetih coşkusu! Mehteran gösterisine yoğun ilgi
Tuvalet giderinden eve giriyor, bazılarının boyu 3 metreyi buluyor Aile korku içinde Tuvalet giderinden eve giriyor, bazılarının boyu 3 metreyi buluyor! Aile korku içinde
Adalet Bakanlığı, e-Duruşma sisteminin kapsamını genişletecek Adalet Bakanlığı, e-Duruşma sisteminin kapsamını genişletecek
Zeynep Sönmez, Fransa Açık’ta sakatlanarak çiftler maçından çekildi Zeynep Sönmez, Fransa Açık'ta sakatlanarak çiftler maçından çekildi
Daha 16 yaşındaydı Doğum gününde hayatını kaybetti, ailesi yıkıldı Daha 16 yaşındaydı! Doğum gününde hayatını kaybetti, ailesi yıkıldı

12:14
Emekli vatandaştan Özgür Özel destekçilerini kızdıracak sözler
Emekli vatandaştan Özgür Özel destekçilerini kızdıracak sözler
11:38
Rakam inanılmaz İşte bütün kurbanlıklarını satan besicinin 1 yılda kazandığı para
Rakam inanılmaz! İşte bütün kurbanlıklarını satan besicinin 1 yılda kazandığı para
10:53
Ozan Güven gittiği mekandan kovuldu: Failler dışarı
Ozan Güven gittiği mekandan kovuldu: Failler dışarı!
10:53
CHP’de 2 ayrı bayramlaşma Kalabalık her geçen saniye artıyor
CHP'de 2 ayrı bayramlaşma! Kalabalık her geçen saniye artıyor
10:49
Türkan Biçer’in şüpheli ölümünde olayın seyrini değiştirecek kamera görüntüleri
Türkan Biçer'in şüpheli ölümünde olayın seyrini değiştirecek kamera görüntüleri
10:37
Tatilciler dönüşe geçti, 4 ilde trafik durdu
Tatilciler dönüşe geçti, 4 ilde trafik durdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2026 12:41:42. #7.13#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta Kıskançlık Faciası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.