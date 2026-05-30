Rakam inanılmaz! İşte bütün kurbanlıklarını satan besicinin 1 yılda kazandığı para - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rakam inanılmaz! İşte bütün kurbanlıklarını satan besicinin 1 yılda kazandığı para

Rakam inanılmaz! İşte bütün kurbanlıklarını satan besicinin 1 yılda kazandığı para
30.05.2026 11:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban Bayramı'nın ardından 28 adet büyükbaş kurbanlık satan kadın bir besici, 1 yılda kazandığı parayı paylaştı. Hayvanları 2025 yılında 2 milyon 212 bin 987 TL'ye aldığını belirten kadın üretici, 2026 yılı kurban satışlarından toplam 5 milyon 569 bin 212 TL gelir elde ettiğini açıklayarak dikkatleri üzerine çekti.

Kurban Bayramı'nı geride bırakmaya hazırlanırken hayvancılık sektöründe emek veren üreticilerin bayram bilançoları sosyal medyada ilgi odağı olmaya başladı. Bu isimlerden biri de kendi yetiştirdiği 28 büyükbaş hayvanın satışını tamamlayan kadın besici oldu. Başarılı satış grafiğiyle dikkat çeken kadın üretici, kurbanlıkların 2025 yılındaki tedarik maliyeti ile 2026 yılı kurban dönemindeki net satış tutarını sosyal medya hesabından paylaştı.

MALİYET VE SATIŞ RAKAMLARINI AÇIKLADI

Kadın besicinin yaptığı paylaşıma göre; 28 adet büyükbaş hayvandan elde edilen ciro ve maliyet tablosu şu şekilde gerçekleşti:

  • 2025 Yılı Alış Fiyatı: 2.212.987 TL
  • 2026 Yılı Satış Fiyatı: 5.569.212 TL

Geçtiğimiz yıl kurbanlıkları bünyesine katmak için 2.2 milyon TL'nin üzerinde bir bütçe ayıran kadın üretici, Kurban Bayramı süresince yaptığı başarılı satışların ardından toplamda 5.5 milyon TL'yi aşan bir gelir elde ettiğini ilan etti.

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rakam inanılmaz! İşte bütün kurbanlıklarını satan besicinin 1 yılda kazandığı para - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD ve İran’dan peş peşe kafa karıştıran açıklamalar ABD ve İran'dan peş peşe kafa karıştıran açıklamalar
Doğu Akdeniz’deki iki ili sağanak ve dolu vurdu Doğu Akdeniz'deki iki ili sağanak ve dolu vurdu
Kılıçdaroğlu’nun Genel Merkez buluşmasından yeni detay Fenomen türküyle karşılanacak Kılıçdaroğlu'nun Genel Merkez buluşmasından yeni detay! Fenomen türküyle karşılanacak
İstanbul’un Fethi’nin 573. yıl dönümü Fetih Mescidi’nde kutladı İstanbul’un Fethi'nin 573. yıl dönümü Fetih Mescidi'nde kutladı
Ersan Şen’den olay Kılıçdaroğlu çıkışı: Bütün mal varlığımla iddiaya giriyorum Ersan Şen'den olay Kılıçdaroğlu çıkışı: Bütün mal varlığımla iddiaya giriyorum
Galatasaray’da ayrılık: Başladığım yere döneyim Galatasaray'da ayrılık: Başladığım yere döneyim

10:53
Ozan Güven gittiği mekandan kovuldu: Failler dışarı
Ozan Güven gittiği mekandan kovuldu: Failler dışarı!
10:53
CHP’de 2 ayrı bayramlaşma Kalabalık her geçen saniye artıyor
CHP'de 2 ayrı bayramlaşma! Kalabalık her geçen saniye artıyor
10:49
Türkan Biçer’in şüpheli ölümünde olayın seyrini değiştirecek kamera görüntüleri
Türkan Biçer'in şüpheli ölümünde olayın seyrini değiştirecek kamera görüntüleri
10:37
Tatilciler dönüşe geçti, 4 ilde trafik durdu
Tatilciler dönüşe geçti, 4 ilde trafik durdu
10:21
AK Parti’nin seçim kozu: İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan çılgın rakam
AK Parti'nin seçim kozu: İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan çılgın rakam
09:53
AK Partili Ensarioğlu’ndan infial yaratacak istismar iddiası: Bunu ispatlarım
AK Partili Ensarioğlu'ndan infial yaratacak istismar iddiası: Bunu ispatlarım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2026 11:40:04. #.0.5#
SON DAKİKA: Rakam inanılmaz! İşte bütün kurbanlıklarını satan besicinin 1 yılda kazandığı para - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.