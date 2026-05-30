Türkan Biçer'in şüpheli ölümünde olayın seyrini değiştirecek kamera görüntüleri

Ankara'nın Etimesgut ilçesine bağlı Eryaman Mahallesi'nde 25 Mart'ta meydana gelen ve gizemini koruyan Türkan Biçer davasında sarsıcı bir gelişme yaşandı. Nişanlısı F.Ö. ile birlikte yaşadığı apartmanın 7'nci katından çıplak şekilde düşerek yaşamını yitiren 30 yaşındaki Türkan Biçer'in ölümünden hemen önce kaydedilen görüntüler cinayet şüphesini zirveye çıkardı.

BOĞAZLAMA ANI KAMERADA

Olayın ardından çevre sakinlerinin "İmdat çığlıkları duyduk" şeklindeki ifadeleri üzerine nişanlı F.Ö. tutuklanmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen titiz soruşturmada, binanın güvenlik kamerası görüntüleri deşifre edilerek dava dosyasına eklendi. Sabah'ın ulaştığı görüntülere göre, olay gecesi Türkan Biçer ile nişanlısı F.Ö. birlikte apartmana giriş yapıyor. Bina içinde ikili arasında şiddetli bir arbede yaşanırken, zanlı F.Ö.’nün talihsiz kadını boğazından kavrayıp sıkarak zorla asansöre bindirdiği görülüyor. Kayıtların devamında ise şüpheli nişanlının, olayın ardından tek başına, elinde bir çarşafla asansörden inerek apartmanın dışına çıktığı görülüyor.

"KAYITLARA BAKTIĞIMIZDA..."

Biçer ailesinin avukatı Berkay Göknar, ortaya çıkan yeni deliller ışığında olayın bir intihar değil, açık bir cinayet olduğunu savundu. Şüphelinin tutuklanmadan önce verdiği ifadelerin ciddi çelişkiler barındırdığına dikkat çeken Avukat Göknar, şu değerlendirmelerde bulundu: "Mevcut deliller olayın gerçekleşme şekli hakkında birçok ipucu veriyor. Güvenlik kamera kayıtlarına baktığımızda müteveffanın tartaklanarak eve götürüldüğü ve balkonda arbede yaşandığı berrak bir şekilde görülüyor. Bu unsurları destekleyen tanık beyanları, kolluk tutanağı ve somut deliller cinayet iddiamızı oldukça güçlendiriyor."

"İNTİHAR SÜSÜ VERİLMESİNE GÖNLÜMÜZ RAZI DEĞİL"

Olayın üzerinin örtülmesine izin vermeyeceklerini vurgulayan Göknar, şüphelinin en ağır ceza istemiyle yargılanması gerektiğini belirtti: "Şüphelinin 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan yargılanmasını ve mahkemenin bu madde hükmüne dayanarak karar kurmasını talep ediyoruz. İntihar süsü verilerek olayın üzerinin kapatılmasına gönlümüz asla razı değil. Dosyanın ilerleyen aşamalarında sair delillerimizi de sunacağız. Takdir Türk yargımızındır."