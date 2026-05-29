İstanbul'un Fethi 573. Yıl Dönümü Kutlanıyor
İstanbul'un Fethi 573. Yıl Dönümü Kutlanıyor

29.05.2026 12:27
İstanbul Valisi ve protokol, fethin yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Fatih Sultan Mehmet Türbesi'ni ziyaret etti.

İstanbul Valisi Davut Gül ile kent protokolü, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü kapsamında Fatih Sultan Mehmet Han Türbesi'ni ziyaret etti.

İstanbul Valiliği koordinasyonunda, kent genelinde İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Bu kapsamda, Fatih Camisi'nde bulunan Fatih Sultan Mehmet Han Türbesi'ni ziyaret eden İstanbul Valisi Davut Gül'e İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan, 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız ve AK Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir eşlik etti.

Ziyarette gazetecilere açıklama yapan Vali Gül, fethin yıl dönümünün büyük bir coşkuyla kutlanacağını ifade etti.

Gül, "Bir çağ kapandı ve bir çağ başladı. Buna vesile olan başta 21 yaşındaki büyük hakan Fatih Sultan Mehmet Han olmak üzere bütün askerlerimize ve maddi manevi destek veren büyüklerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Fetihle beraber bu toprakların Müslüman Türk yurdu olmasının nişanesi olarak Sultanahmet ve Süleymaniye camilerimiz bugünlere kadar geldi." dedi.

Bugün Fatih Camisi'nde türbeyi ziyaret ederek fetih programına başladıklarını söyleyen Gül, "Sonrasında Beyazıt'tan Ayasofya'ya kadar yürüyüşümüz olacak. Sarayburnu'ndan Haliç'e kadar gemilerimiz tekne konvoyu şeklinde bir görsel şölen sergileyecek. Daha sonra saat 18.00'de SOLOTÜRK uçaklarımız gösteri yapacak. Daha sonra 20.30'da Üsküdar'da Genelkurmay Başkanlığımızın 1. Ordu Komutanlığı'yla bir bando ekibi yaklaşık yarım saat boyunca çeşitli parçalar çalacak." ifadelerini kullandı.

Gül, saat 21.00 itibarıyla fethin dron gösterileriyle canlandırılacağını ve havai fişeklerle günü sonlandıracaklarını dile getirdi.

Sultanahmet başta olmak üzere çeşitli yerlerde mehteran gösterilerinin olacağını belirten Gül, "Tarihi mekanları fotoğraf ve video gösterileriyle süsleyeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın cuma namazının ardından Haliç'te fetih kutlamalarıyla ilgili bir konuşması olacak. Bütün kurumların desteğiyle fetih, bu sene bir önceki seneden daha canlı bir şekilde kutlanacak. Bu ruhu yaşatmak için hep birlikte bir program hazırladık." şeklinde konuştu.

Açıklamanın ardından Vali Gül, Fatih Sultan Mehmet Han'ın kabrinde dua etti.

Kaynak: AA

