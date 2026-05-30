Ozan Güven gittiği mekandan kovuldu: Failler dışarı!

30.05.2026 10:53
Oyuncu Ozan Güven, Kadıköy’de gittiği bir mekanda kadınların tepkisiyle karşılaştı. Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darp ettiği suçlamasıyla yargılandığı davada hapis cezası alan Güven, “Failler dışarı” sloganları eşliğinde mekandan çıkarıldı.

Oyuncu Ozan Güven, Kadıköy’de gittiği bir mekanda kadınların tepkisiyle karşılaştı. Güven’in mekanda olduğunu gören kadınlar, oyuncuya yönelik sloganlar atarak tepki gösterdi.

"FAİLLER DIŞARI" SLOGANLARI ATILDI

Mekanda bulunan kadınlar, Ozan Güven’e “Failler dışarı” sloganlarıyla tepki gösterdi. Yaşananların ardından Güven’in mekandan çıkarıldığı öğrenildi. Olayla ilgili çekilen videolar sosyal medyada hızla yayıldı. 

Olay kısa sürede dikkat çekerken, Güven’in daha önce eski sevgilisi Deniz Bulutsuz ile yaşadığı şiddet davası yeniden gündeme geldi.

DENİZ BULUTSUZ DAVASINDA HAPİS CEZASI ALMIŞTI

Ozan Güven ile eski sevgilisi Deniz Bulutsuz arasında 2020 yılında yaşanan olay uzun süre kamuoyunda tartışılmıştı. Bulutsuz, 13 Haziran 2020’de Güven’in kendisini darp ettiğini öne sürerek suç duyurusunda bulunmuştu.

Ozan Güven ise Bulutsuz’un kendisine saldırdığını savunarak karşı şikayette bulunmuştu.

İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi, yargılama sonunda Ozan Güven’i “kasten yaralama” suçundan hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, Güven’in “hakaret” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlamalarından beraatine karar verdi.

Deniz Bulutsuz hakkında açılan “basit yaralama” davasında ise beraat kararı verildi.

Kararın ardından Deniz Bulutsuz, “Kazandım, cezaevine gireceği günü bekliyorum” açıklamasını yaptı. Ozan Güven ise “Umurumda dahi değil, ben mahkemeyle ilgileniyorum” ifadelerini kullandı.

Daha sonra istinaf mahkemesi yerel mahkemenin kararını onayladı ve Ozan Güven hakkında verilen hapis cezası kesinleşti.

Olayla ilgili daha önce basın açıklaması yapan Güven, hiçbir şey yapmadığını ve bu sebeple özür dilemeyeceğini söyleyerek, "Bir fiske dahi vurmadım. Abajur silah sayıldığı için ceza alıyorum. Abajuru saçma sapan bir şey yapmasın diye zorla elinden alırken yaşandı olay" demişti. 

Ozan Güven'in şiddet davasından kesinleşen 45 gün hapis cezası bulunuyor. 

