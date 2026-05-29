İstanbul'un Fethi Kutlandı

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından Rumeli Hisarı Kalesi Fetih Mescidinde, İstanbul'un Fethinin 573. yıl dönümü kapsamında fetih programı düzenlendi. Programda Mehter konseri, fetih salası ve dualar okundu. Programda konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, "Rumeli Hisarı'yla, Anadolu Hisarı'yla Boğazkesen denilen iki yakadan topların boğazdan geçişi engellediği bu yapılar Fetih'in başlangıcında, elhamdülillah, İstanbul'un da fethinin müjdecisi olmuştur" dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından Rumeli Hisarı Fetih Mescidi'nde İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü kapsamında fetih programı düzenlendi. Program kapsamında mehter konseri, fetih salası ve fetih duası okundu. Programa Eski İçişleri Bakanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve vatandaşlar katıldı.

Programda açılış konuşmasını gerçekleştiren AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, "Birincisi mübarek Kurban Bayramı'mızın üçüncü gününde Sarıyer teşkilatı olarak bayramlaşmamızı gerçekleştiriyoruz. Bir diğeri ise Fetih'in 573. yıl dönümünü yine Fetih'in başladığı noktada birlikte kutluyoruz. Ayrıca cuma gününe denk gelmesi de ayrı bir güzellik. Özellikle onun da altını çizmek istiyorum. Kıymetli komşularımız, burası Sultan Fatih'in kendi bizzat taşlarını da taşıdığı, 1452 yılında inşa edilmiş Rumeli Hisarı'mız. İşte burada Fetih'in hamdolsun müjdelendiğine hep birlikte tanık olduk. Elhamdülillah. Rumeli Hisarı'yla, Anadolu Hisarı'yla Boğazkesen denilen iki yakadan topların boğazdan geçişi engellediği bu yapılar Fetih'in başlangıcında, elhamdülillah, İstanbul'un da fethinin müjdecisi olmuştur" ifadelerini kullandı.

"Bugün mücadelesinin içerisinde bulunduğumuz AK Parti tam da bu fethin bütün unsurlarını içerisinde barındıran bir mücadeledir"

Açılış konuşmasının ardından konuşma gerçekleştiren eski İçişleri Bakanı AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, "Burasının bir tarih ve sorumluluk alanı olduğunu söyledim. Tarihimiz bize büyük emanetler bıraktı. Bugün fethin 573. yıldönümü . Bizim için ve bizden önceki nesiller ve bizden sonraki nesiller için bize büyük bir emanettir. Biz bu emanetin sorumluluğuyla devam eden bir anlayışı ortaya koymaya çalışıyoruz. Bugün mücadelesinin içerisinde bulunduğumuz AK Parti tam da bu fethin bütün unsurlarını içerisinde barındıran bir mücadeledir. Sadece bir siyasi hareket değildir. Burada söylemek istiyorum. Fetih hangi unsurlarla kendini bina etmişse, inşa etmişse, fetih hangi unsurlarla kendini tarihe vakfetmişse AK Parti sadece bir siyasi hareket değil bu medeniyetin taşıyıcısıdır, bu medeniyetin taşıyıcı sütunudur ve bu medeniyeti geleceğe bırakacak en büyük bir medeniyet hareketidir" dedi.

Soylu konuşmasının devamında, "Burası bir yükseliş mekanıdır. Ecdadımızın yükseliş mekanıdır. Sadece tarihin ve sorumluluğumuzun mekanı değildir. Buradan bütün dünyaya meydan okuduğumuz bir mekandır. Ama burası sadece bir başlangıçtır. Bileceksiniz sorumluluğumuz bitmiş değildir. Edirne'den Kars'a kadar kesilen kurbanlar, Edirne'den Kars'a kadar o kurbanların başında okunanlar bütün hepsiyle birlikte gök kubbe şahit olsun ki yükselişimiz burada başlamıştır, yükselişimiz bütün dünyaya nizam verene kadar devam edecektir" şeklinde konuştu. - İSTANBUL