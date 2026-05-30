Kılıçdaroğlu Bayramlaşma Programı İçin Hazır

Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kurban Bayramı'nın son gününde dikkatler Ankara'ya çevrildi. Mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine yeniden dönen Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in aynı saatlerde düzenleyeceği programlar, parti içindeki hareketliliği gözler önüne serdi.

KILIÇDAROĞLU 2,5 YIL SONRA GENEL MERKEZE GİDİYOR

İstinaf mahkemesinin kararı sonrası CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu, bugün saat 14.00'te CHP Genel Merkezi'nde düzenlenecek "Halkla Bayramlaşma" programında partililer ve vatandaşlarla bir araya gelecek.

Program öncesinde genel merkez binası ve çevresinde hazırlıklar tamamlandı. Binaya Kılıçdaroğlu'nun "Liyakat ve adalet" ile "Şimdi arınma zamanı" yazılı posterleri asıldı. Parti otobüsüne ise "Türkiye için tertemiz bir başlangıç" sloganı giydirildi.

Görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu, 2,5 yıl sonra CHP Genel Merkezi'ne gidiyor.

PARTİLİLERDEN YOĞUN KATILIM

Program öncesinde genel merkeze gelen partililer, "Halkın umudu Kılıçdaroğlu", "Hak, hukuk, adalet", "Direne direne kazanacağız" ve "Bu daha başlangıç, mücadeleye devam" sloganları attı.

Partililerin ellerinde Kılıçdaroğlu'nun Adalet Yürüyüşü'nden fotoğrafının yer aldığı dövizler taşıdığı görüldü. Genel merkez bahçesine sahne, ekran ve ses sistemi kurulurken çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.

ÖZGÜR ÖZEL DE AYNI SAATTE GÜVENPARK'TA

CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise aynı saatlerde Ankara Güvenpark'ta vatandaşlarla buluşacak. CHP Ankara İl Başkanlığı önünde gerçekleştirilecek programda Özel'in otobüs üzerinden vatandaşlara hitap etmesi bekleniyor.

İl Başkanlığı tarafından yapılan çağrıda, "Bayramın dayanışma ruhunu büyütmek, birlik ve mücadelemizi güçlendirmek için tüm halkımızı bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.

CHP'DEN MİTİNG AÇIKLAMASI

Özgür Özel'in programına ilişkin ortaya atılan iddialar üzerine CHP'den de açıklama geldi. Parti yönetimi, Güvenpark'taki programın yasaklanması için Ankara Valiliği'ne herhangi bir başvuruda bulunulmadığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, bazı ilçe örgütlerinin yürüyüş çağrılarına ilişkin bilgi talep edildiği ancak mitingin yasaklanmasına yönelik herhangi bir talep ya da girişimin söz konusu olmadığı belirtildi.

GÖZLER İKİ PROGRAMDA

Ankara'da aynı saatlerde gerçekleşecek iki ayrı program öncesinde hem CHP Genel Merkezi hem de Güvenpark çevresinde hareketlilik yaşanıyor. Partililerin ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinliklerde verilecek mesajlar merakla bekleniyor.