Zeynep Sönmez, Fransa Açık'ta sakatlanarak çiftler maçından çekildi

29.05.2026 13:25
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Fransa Açık'ta çiftler kategorisinde ikinci turda sakatlanarak maçtan çekildi. Teklerde de ilk turda elenen Sönmez, turnuvaya veda etti.

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'a (Roland Garros) çiftler kategorisinde de veda etti.

Başkent Paris'te düzenlenen organizasyonda Zeynep Sönmez ile Alman Tatjana Maria, ikinci turda Ukraynalı Anhelina Kalinina-Dayana Yastremska çiftiyle karşılaştı.

Milli tenisçi Zeynep, 2-0 geride oldukları ilk sette, topa yetişmek için koştuğu sırada reklam tabelasına takılarak düştü.

Sağlık ekibinin müdahale ettiği Zeynep, yaşadığı sakatlık sonrası maçtan çekilmek zorunda kaldı.

Zeynep Sönmez, teklerde ilk turda Avustralyalı Daria Kasatkina'ya yenilerek elenmişti.

Kaynak: AA

