Emekli vatandaştan Özgür Özel destekçilerini kızdıracak sözler
Emekli vatandaştan Özgür Özel destekçilerini kızdıracak sözler

30.05.2026 12:14
Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel merkez önündeki buluşması öncesi destek için gelen emekli bir vatandaş, aldığı 4 bin TL'lik emekli ikramiyesiyle pankart yaptırdığını belirterek "Kılıçdaroğlu sayesinde 4 bin TL emekli ikramiyesi aldım. Onun sayesinde cebime giren o parayla da bugün buraya gelmek için bu destek pankartlarını yaptırdım" ifadelerini kullandı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği "mutlak butlan" kararının ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) hareketlilik sürüyor. Mahkeme kararıyla yeniden genel başkanlık görevine gelen Kemal Kılıçdaroğlu, bugün saat 14.00'te CHP Genel Merkezi önünde partililerle bir araya gelmeye hazırlanıyor.

PARTİLİLER SAATLER ÖNCESİNDEN TOPLANDI

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını dinlemek isteyen çok sayıda partili, saatler öncesinden CHP Genel Merkezi önünde toplandı. Genel merkez çevresinde yoğunluk oluşurken, bazı vatandaşlar hazırladıkları pankartlarla destek mesajları verdi.

"SONUNA KADAR ARKASINDAYIZ"

Toplanan kalabalık arasında yer alan emekli bir vatandaş, taşıdığı pankartlarla dikkat çekti. Vatandaş, "Kemal Kılıçdaroğlu sayesinde 4 bin TL emekli ikramiyesi aldım. Onun sayesinde cebime giren o parayla da bugün buraya gelmek için bu destek pankartlarını yaptırdım. Kendisine helali hoş olsun, sonuna kadar arkasındayız" ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'na destek verdi.

    Yorumlar (14)

  • muhsin Şahin muhsin Şahin:
    Ekmek yiye yiye düşünme yetisini kaybetmek bu olsa gerek... 2 3 Yanıtla
    Şeyhedebali Şeyhedebali:
    Bu sizden değilmi ha ha haaa 1 0
  • Hüseyin Şentürk Hüseyin Şentürk:
    Emekli ikramiyesini bu kadar komik verenlerin elbette hesap günü gelecek 2 2 Yanıtla
    Şeyhedebali Şeyhedebali:
    Siz önce kendiniz hesap verin 1 0
  • eser demir eser demir:
    Girdi her seçimi kaybeden adamı 1 1 Yanıtla
  • Sibel Sibel:
    Herhalde balık hafızasına sahipsiniz.Ne çabuk unuttunuz eski maaş günlerini?Değil ikramiye maaş bile hayaldi bazı aylar??Beğenmiyorsanız almayın. 1 1 Yanıtla
  • Byaydin Yeniden Byaydin Yeniden:
    4 bin TL nedir? işte halka bak 4bin TL ye bile muhtaçç.. Maaaşlar 28 bin civarı istanbulda tek kişilik evler 20 binden asagı değil .. Aile oturacaksa 20-25 binden asagı yok oda 1 1 hee ole 3 oda 1 salon degil.. 3 1 ler 30-35 ten baslıyor bide tepedeki 3 cocuk yapın diyor.. Bugun 3 cocuk yapan birinin aylık Min Harcaması 100-150 bini geçer 1 1 Yanıtla
    Şeyhedebali Şeyhedebali:
    Sallama ziya Esenyurtta 17.000 3 1 gel ben bulum sana 0 0
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
