Doğum Gününde Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybetti
Doğum Gününde Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybetti

Doğum Gününde Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybetti
29.05.2026 13:27
Antalya'da, doğum gününde motosikletle kaza geçiren 16 yaşındaki Muhammed Durmaz hayatını kaybetti.

Antalya'nın Kepez ilçesinde 16 yaşındaki çocuk doğum gününde arkadaşının kullandığı motosikletle geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Çocuğun cenazesi ailesi yakınları tarafından gözyaşları içinde teslim alınarak toprağa verilmek üzere Kurşunlu Mezarlığı'na götürüldü.

Kaza, dün gece 02.00 sıralarında Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi ile Müftü Talat Efendi Caddesi kesiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün doğum günü olan ve 16 yaşına giren Muhammed Durmaz, akrabası Hamza D. (15) ile birlikte hem doğum gününü kutlamak hem de Kurban Bayramı ziyareti için dışarı çıktı. Gece geç saatlerde Muhammed Durmaz, akrabası Hamza D.'nin kullandığı motosiklet ile eve dönmek üzere yola çıktı.

Kontrolden çıkan motosiklet refüje çarptı

Hamza D.'nin kullandığı motosiklet Ulubatlı Hasan Caddesi ile Müftü Talat Efendi Caddesi kesiminde meydana geldiğinde henüz belirlenemeyen bir nedende kontrolden çıkan ve yolda kayan motosiklet refüje çarptı. Kontrolden çıkan motosikletin arka koltuğunda yolcu olarak bulunan ve dengesini kaybeden Durmaz düşerek önce refüje, ardından da aydınlatma direğine çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Doğum gününde hayatını kaybetti

Verilen adrese gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Muhammed Durmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekibinin çalışmasının ardından çocuğun cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Buradaki işlemlerinin ardından doğum gününde hayatını kaybeden Durmaz'ın cenazesi ailesi ve yakınları tarafından teslim alındı. Annesinin gözyaşları içinde teslim alınan Muhammed Durmaz'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Kurşunlu Mezarılğı'na götürüldü. - ANTALYA

Kaynak: İHA

