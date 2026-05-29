Vize Randevusu Sorunu Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vize Randevusu Sorunu Artıyor

29.05.2026 10:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜRSAB Başkanı, Türk vatandaşlarının Schengen vizesinde randevu bulamama sorununu vurguladı.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Schengen vize başvurularında mevcut uygulamalar nedeniyle Türk vatandaşlarının henüz vize başvurusuna dahi imkan bulamadan sistemin dışında kaldığını, sınırlı sayıda açılan randevuların ise bot hesaplar aracılığıyla bloke edildiğini belirtti.

TÜRSAB'dan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 2025 yılına ilişkin Schengen vize istatistiklerini yayımladı. Buna göre, Schengen bölgesi ülkelerine yönelik vize başvuru sayısı 11 milyon 934 bin 106'ya ulaşırken, vize ret oranı yüzde 14,8 olarak gerçekleşti.

Türkiye, 1 milyon 268 bin 376 ile Çin'den sonra en çok Schengen vizesi başvurusu yapan ikinci ülke olurken, ret oranı yüzde 14,6 seviyesinde gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, 2025'te Türkiye'den Schengen bölgesine yönelik vize randevularında yüzde 8 oranında artış kaydedildiğini ancak bu yükselişe rağmen seyahat acentelerinin yoğun tur programları düzenlediği İtalya ve Fransa gibi ülkelere yapılan vize başvuru sayılarında gerileme yaşandığını aktardı.

AB Komisyonu'nun 2025'te İtalya'ya vize başvurusu yapabilen vatandaşların sayısının bir önceki yıla göre yüzde 32,3 azaldığı verisine dikkati çeken Bağlıkaya, Fransa'ya başvuru sayısının da yüzde 6'ya yakın gerilediğini anlattı.

Bağlıkaya, açıklanan verilerde randevu alabilenlerin sayısına yer verildiğini, randevu bulamayanların sayısının ise bilinmediğine işaret ederek, "Ancak bir önceki yıla göre yaşanan düşüş dahi bize randevu bulamayan vatandaşlarımızın sayısı konusunda önemli bir fikir veriyor. Biz vize kotalarının artırılmasını beklerken daha da kısıldığı görülüyor." ifadelerini kullandı.

İtalya ve Fransa'nın tur programları içinde önemli yere sahip olduğunu vurgulayan Bağlıkaya, vize kotalarındaki düşüşün seyahat acentelerinin iş hacminde önemli oranda gerilemeye neden olduğunun altını çizdi.

"Bu duruma bir dur denilmeli"

Bağlıkaya, vize randevusu nedeniyle yaşanan sıkıntıların birçok farklı sorunu da beraberinde getirdiğini belirterek, şunları kaydetti

"Avrupa Komisyonu verileri bizi haklı çıkarttı. İtalya'ya vize başvurusu yapabilen vatandaşlarımızın sayısı yüzde 32,3 oranında geriledi. Fransa'ya başvuru sayısı da yüzde 6'ya yakın oranda azaldı. Bu düşüşler vatandaşlarımızın vize randevusu bulamadığının en açık göstergesi. Mevcut uygulamalar nedeniyle vatandaşlarımız henüz vize başvurusuna dahi imkan bulamadan sistemin dışında kalıyorlar. Sınırlı sayıda ve zamansız şekilde açılan randevular da botlar aracılığıyla bloke ediliyor. Gece yarısı, bayram sabahı, pazar günü randevular açılıyor. Sonrasında bu randevular 300, 500, hatta acil durumlarda bin avroya kadar çıkan fiyatlarla satılıyor. Bu duruma bir 'dur' denilmeli."

Kaynak: AA

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği, Ekonomi, Turizm, Dünya, Vize, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Vize Randevusu Sorunu Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatilciler Muğla’ya akın etti Araç kuyruğu 22 kilometreye ulaştı Tatilciler Muğla'ya akın etti! Araç kuyruğu 22 kilometreye ulaştı
Havalar ısındı, kabus geri döndü Kene şimdiden 3 can aldı Havalar ısındı, kabus geri döndü! Kene şimdiden 3 can aldı
Kılıçdaroğlu evinin önünde partililerle bayramlaştı Programa Gürsel Tekin de katıldı Kılıçdaroğlu evinin önünde partililerle bayramlaştı! Programa Gürsel Tekin de katıldı
Siyasi partilerde bayramlaşma trafiği AK Parti ve CHP sürpriz yaptı Siyasi partilerde bayramlaşma trafiği! AK Parti ve CHP sürpriz yaptı
Tunceli Valisi Şefik Aygöl’den öğrencilere bayram sürprizi Tunceli Valisi Şefik Aygöl'den öğrencilere bayram sürprizi
İsviçre’de dehşet anları Tekbir getirip önüne çıkan 3 kişiyi bıçakladı İsviçre'de dehşet anları! Tekbir getirip önüne çıkan 3 kişiyi bıçakladı

10:46
Bu nasıl kurban kesmek Videoyu izleyenler Bakan Çiftçi’yi etiketledi
Bu nasıl kurban kesmek? Videoyu izleyenler Bakan Çiftçi'yi etiketledi
10:35
Aziz Yıldırım bombayı patlatıyor Fener’e Osimhen ayarında golcü
Aziz Yıldırım bombayı patlatıyor! Fener'e Osimhen ayarında golcü
10:28
Kılıçdaroğlu’nun eski danışmanından çok konuşulacak Özgür Özel iddiası
Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanından çok konuşulacak Özgür Özel iddiası
09:17
Kulübü Premier Lig’e çıkaran Acun Ilıcalı’ya büyük şok: Soruşturma başlatıldı
Kulübü Premier Lig’e çıkaran Acun Ilıcalı'ya büyük şok: Soruşturma başlatıldı
09:03
Bu nasıl baba 3 yaşındaki Poyraz’ı parçalara ayırmış
Bu nasıl baba! 3 yaşındaki Poyraz'ı parçalara ayırmış
08:55
Karadeniz’de Türk gemisine İHA saldırısı Yaralılar var
Karadeniz'de Türk gemisine İHA saldırısı! Yaralılar var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2026 11:03:33. #7.13#
SON DAKİKA: Vize Randevusu Sorunu Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.