Ardahan'ın Göle ilçesinde kayıp olarak aranan kadının cesedi bulundu. Gedik köyünde yaşayan 53 yaşındaki H.K'nin, köyün yakınındaki köprü bölgesinde kaybolduğu ve suya düşmüş olabileceği ihtimali üzerine yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce bölgede yürütülen arama çalışmaları sonucunda kayıp kadının cesedi, köy deresine yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulundu. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından H.K'nin cesedi, otopsi için Göle Devlet Hastanesine morga kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Göle'de kayıp kadının cesedi bulundu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?