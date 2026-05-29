Montella'dan geleceği için açıklama

29.05.2026 14:27
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, geleceğiyle ilgili yaptığı açıklamada tek düşüncesinin Türkiye Milli Takımı'nın başarısı olduğunu söyledi. Kulüp futbolunu özlediğini ifade eden İtalyan çalıştırıcı, Dünya Kupası hedefini gerçekleştirmek için çalıştığını vurguladı. Adı Fenerbahçe ile anılan Montella'nın sözleri, milli takımdaki görevine odaklandığı şeklinde yorumlandı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, geleceğiyle ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Adı son dönemde çeşitli kulüplerle anılan İtalyan çalıştırıcı, şu an tek düşüncesinin Türkiye Milli Takımı'nın başarısı olduğunu söyledi.

GELECEĞİYLE İLGİLİ KONUŞTU

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, A Spor'da katıldığı programda geleceğine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İtalyan teknik adama, farklı kulüplerle adının anılması ve yeniden kulüp takımı çalıştırma isteği olup olmadığı soruldu.

"TEK DÜŞÜNCEM TÜRK MİLLİ TAKIMI"

Montella, Türkiye Futbol Federasyonu ile sözleşmesini yenilerken Dünya Kupası hedefini konuştuklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Sözleşme yenilediğimde başkanımızla beraber Dünya Kupası hayalini kurmuştuk. Türkiye Milli Takımı o süreçteydi, Dünya Kupası'ndan uzun yıllardır uzaktı. Bunun hayalini kurdum ve başardık, çok mutlu oldum." Deneyimli teknik adam, kulüp futbolunu özlediğini de dile getirirken önceliğinin milli takım olduğunu vurguladı.

"SAHANIN KOKUSUNU ÖZLÜYORSUNUZ"

Montella açıklamasının devamında, "Bir teknik adam olarak sahanın kokusunu özlüyorsunuz ama benim tek düşüncem Türk Milli Takımı ve başarısı için mücadele ediyorum. Sahayı özlüyorsunuz ama Türk Milli Takımı'nda olmak gurur verici." dedi. Bu sözler, İtalyan çalıştırıcının kısa vadede milli takımdan ayrılmayı düşünmediği şeklinde yorumlandı.

ADI FENERBAHÇE İLE ANILMIŞTI

Vincenzo Montella'nın ismi son dönemde Fenerbahçe ile de gündeme gelmişti. Başkan adaylarından Aziz Yıldırım'ın teknik direktör adayları arasında yer aldığı öne sürülen Montella'nın yaptığı açıklamalar, sarı-lacivertli kulüple ilgili iddialara da yanıt niteliğinde değerlendirildi.

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2026 14:56:58. #7.12#
