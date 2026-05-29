İstanbul semalarında HÜRJET'TEN nefes kesen şov

29.05.2026 14:42
İstanbul'un Fethi'nin 573. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Türkiye'nin ilk jet motorlu eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET, Boğaz semalarında gerçekleştirdiği uçuşla vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı.

İstanbul'un Fethi'nin 573. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinliklerde gökyüzü, yerli ve milli savunma sanayisinin gururu HÜRJET'e ev sahipliği yaptı. İstanbul Boğazı üzerinde gerçekleştirilen özel uçuş, kutlamaların en dikkat çeken anlarından biri oldu.

BOĞAZ ÜZERİNDE GÖRSEL ŞÖLEN

İstanbul semalarında görünen HÜRJET, gerçekleştirdiği manevralarla izleyenlerin ilgisini çekti. Boğaz hattı boyunca süzülen milli jet, sahilde bulunan vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi. Çok sayıda kişi bu anları cep telefonlarıyla kaydederken, ortaya çıkan görüntüler büyük beğeni topladı.

TÜRKİYE'NİN İLK JET MOTORLU EĞİTİM UÇAĞI

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen HÜRJET, Türkiye'nin ilk jet motorlu eğitim ve hafif taarruz uçağı olma özelliğini taşıyor. Yerli imkanlarla geliştirilen proje, Türk havacılık sanayisinin ulaştığı teknolojik seviyeyi gözler önüne seriyor.

KUTLAMALARIN EN ÇOK İLGİ GÖREN ANLARINDAN BİRİ OLDU

Fetih kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen uçuş, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. İstanbul'un tarihi ve doğal güzellikleri eşliğinde yapılan gösteri, hem görsel bir şölen sundu hem de yerli savunma sanayisinin geldiği noktayı bir kez daha ortaya koydu.

