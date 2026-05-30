Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde karanfillerle karşılandı

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin 21 Mayıs’taki “mutlak butlan” kararıyla yeniden göreve dönen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bayramlaşmak üzere parti binasına gitti. Kılıçdaroğlu, tartışmalı geçen 2,5 yılın ardından CHP Genel Merkezi’ne gelmiş oldu. Kılıçdaroğlu'nu karanfillerle karşılayan vatandaşlar "halkın umudu Kılıçdaroğlu" şeklinde sloganlar attı.

Kılıçdaroğlu, parti binasına 06 CHP 01 plakalı sedan makam otomobili ile geldi. Kılıçdaroğlu'na çok sayıda koruma eşlik etti.