Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde karanfillerle karşılandı
Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde karanfillerle karşılandı

30.05.2026 12:59
Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı’na dönen Kemal Kılıçdaroğlu, 2,5 yıl sonra CHP Genel Merkezi'ne geldi. Partililer Kılıçdaroğlu'nu karanfillerle karşıladı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin 21 Mayıs’taki “mutlak butlan” kararıyla yeniden göreve dönen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bayramlaşmak üzere parti binasına gitti. Kılıçdaroğlu, tartışmalı geçen 2,5 yılın ardından CHP Genel Merkezi’ne gelmiş oldu. Kılıçdaroğlu'nu karanfillerle karşılayan vatandaşlar "halkın umudu Kılıçdaroğlu" şeklinde sloganlar attı. 

ÇOK SAYIDA KORUMA EŞLİK ETTİ 

Kılıçdaroğlu, parti binasına 06 CHP 01 plakalı sedan makam otomobili ile geldi. Kılıçdaroğlu'na çok sayıda koruma eşlik etti.

