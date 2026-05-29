Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçiren vatandaşların geri dönüş yolculukları başladı. Tatilin son gününe kalmadan erkenden dönüşe geçen vatandaşlar, D-100 kara yolunun Gerede-Karadeniz bağlantı yolunun İstanbul yönünde yoğunluk oluşturdu. Trafik, yer yer durma noktasına geldi. Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönünde de akıcı trafik yoğunluğu yaşanıyor. Tüm güzergahlarda, yoğunluğun bu gece ve hafta sonu boyunca artması bekleniyor. Jandarma ve Karayolları ekipleri ise güzergah üzerinde önlemlerini artırdı.
Son Dakika › Güncel › D-100'de Bayram Dönüş Yoğunluğu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?