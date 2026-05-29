Herkesin merak ettiği Kerem Aktürkoğlu'ndan haber var

29.05.2026 15:28
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, sakatlığı bulunan Kerem Aktürkoğlu'nun ciddi bir sağlık sorunu olmadığını açıkladı. Koşulara başlayan yıldız futbolcu için risk almak istemediklerini belirten Montella, ilk maçta oynatmayı düşünmediğini ancak sonraki karşılaşmada süre verebileceğini söyledi. İtalyan çalıştırıcı ayrıca, "Dünya Kupası'nı Kerem'siz geçirmek benim kafamda yok" ifadelerini kullandı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, sakatlığı nedeniyle antrenmanlarda yer alamayan Kerem Aktürkoğlu'nun sağlık durumuyla ilgili konuştu. İtalyan teknik adam, yıldız futbolcunun ciddi bir sorunu olmadığını belirtirken, Dünya Kupası için hiçbir risk almak istemediklerini söyledi.

KEREM'İN DURUMUNU AÇIKLADI

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, A Spor'da katıldığı programda milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, Kerem'in takım için ne kadar önemli bir oyuncu olduğuna vurgu yaparak sakatlık sürecini yakından takip ettiklerini söyledi.

"ÇOK BÜYÜK KORKU YAŞADIK"

Kerem Aktürkoğlu'nun yaşadığı sakatlığın ardından büyük endişe duyduklarını belirten Montella, şu ifadeleri kullandı:

"Kerem Aktürkoğlu çok çok önemli bir futbolcu. Bizim için önemini şöyle anlatayım; çok etkili baskı yapan ve takımı baskıya kaldırabilen bir futbolcu, üstüne gol de atabilen bir futbolcu." İtalyan çalıştırıcı, sakatlığın yaşandığı gün büyük korku yaşadıklarını ancak yapılan kontrollerin ardından rahatladıklarını dile getirdi.

"ÇOK ŞÜKÜR CİDDİ BİR DURUMU YOK"

Montella, yıldız futbolcunun sağlık durumuyla ilgili olumlu haber verdi. "Çok şükür ciddi bir durumu yok. Kerem koşmaya bile başladı. Risk almadan acele etme dedim. Dünya Kupası'nda olması bizim için daha önemli." diyen Montella, oyuncunun dönüş sürecinin kontrollü şekilde ilerlediğini belirtti.

İLK MAÇTA OYNATMAYABİLİR

Kerem'in sahalara dönüşü konusunda aceleci davranmayacaklarını ifade eden Montella, "Risk almayacağım ayın 1'indeki maçta. Ayın 6'sındaki maçta belki süre veririm. Kerem, takımımızın çok çok önemli bir parçası. Risk almadan süreci yöneteceğiz." dedi.

DÜNYA KUPASI VURGUSU

Montella'nın açıklamalarındaki en dikkat çeken bölüm ise Dünya Kupası hedefi oldu. İtalyan teknik adam, "Dünya Kupası'nı Kerem'siz geçirmek benim kafamda yok" sözleriyle milli futbolcuya duyduğu güveni ve verdiği önemi ortaya koydu.

