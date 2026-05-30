CHP Genel Merkezi'nde arbede! Partililerle güvenlikler birbirine girdi

CHP'DE İKİ AYRI BAYRAMLAŞMA PROGRAMI

Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kurban Bayramı dolayısıyla bugün iki ayrı noktada bayramlaşma programı düzenlendi. CHP Genel Merkezi'nde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu partililerle bir araya gelirken, Ankara İl Başkanlığı'ndaki programda ise Grup Başkanı Özgür Özel partilileri ağırladı.

KILIÇDAROĞLU 2,5 YIL SONRA GENEL MERKEZDE

Mahkemenin verdiği mutlak butlan kararının ardından yeniden CHP Genel Başkanlığı görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu, yaklaşık 2,5 yıl sonra CHP Genel Merkezi'ne geldi.

Kılıçdaroğlu'nun aracıyla genel merkez binasına giriş yaptığı sırada partililer sevgi gösterilerinde bulundu. Çok sayıda partili, Kılıçdaroğlu'nu karanfillerle karşıladı.

KONUŞMA ÖNCESİ ARBEDE YAŞANDI

Kılıçdaroğlu'nun partililere hitap edeceği program öncesinde ise kısa süreli gerginlik yaşandı. Konuşma alanında güvenlik önlemleri almaya çalışan görevliler ile bazı partililer arasında tartışma çıktı.

Yaşanan sözlü tartışmanın kısa sürede sona erdiği öğrenilirken, programın devam ettiği belirtildi.

GÖZLER KILIÇDAROĞLU'NUN MESAJLARINDA

CHP Genel Merkezi'nde partililerle bir araya gelen Kemal Kılıçdaroğlu'nun gün içerisinde açıklamalarda bulunması bekleniyor. Kılıçdaroğlu'nun vereceği mesajlar, parti içindeki son gelişmeler nedeniyle yakından takip ediliyor.