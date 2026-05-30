Mert Müldür saçlarını boyadı, gören bir daha baktı

A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası hazırlık kampına katılan Mert Müldür, yeni imajıyla dikkatleri üzerine çekti. Saçlarını sarıya boyatan milli futbolcunun son hali görenleri şaşırtırken, kamptaki görüntüleri büyük ilgi gördü.

DÜNYA KUPASI KAMPINDA DİKKAT ÇEKEN DEĞİŞİM

Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası hazırlıklarını sürdürürken, kampın en çok konuşulan isimlerinden biri Mert Müldür oldu. 35 kişilik geniş aday kadroda yer alan başarılı futbolcu, bu kez performansıyla değil yeni görünümüyle gündeme geldi.

SAÇLARINI SARIYA BOYATTI

Milli takım kampına farklı bir imajla gelen Mert Müldür, saç renginde köklü bir değişikliğe gitti. Saçlarını tamamen sarıya boyatan genç futbolcu, yeni tarzıyla takım arkadaşlarını ve futbolseverleri şaşırttı. Kampa ait görüntülerde Mert Müldür'ün değişimi dikkatlerden kaçmadı.





Uzun yıllardır alışılan görüntüsünün dışına çıkan milli futbolcunun yeni stili, kısa sürede futbol gündeminin dikkat çeken konularından biri haline geldi. Birçok kişi ilk bakışta Mert Müldür'ü tanımakta zorlanırken, yeni imajı futbolseverler arasında da geniş yankı uyandırdı.

MONTELLA'NIN KADROSUNDA YER ALIYOR

2026 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdüren A Milli Takım'ın önemli isimlerinden biri olan Mert Müldür, yeni sezona da farklı bir görünümle hazırlanıyor. Başarılı futbolcunun kamp boyunca performansı kadar yeni tarzı da konuşulmaya devam edecek gibi görünüyor.