Hafif ticari aracın çarptığı çocuk öldü, geriye kaldırımdaki ayakkabıları kaldı
Hafif ticari aracın çarptığı çocuk öldü, geriye kaldırımdaki ayakkabıları kaldı

29.05.2026 15:39
Antalya'da yolun karşısına geçmek isterken hafif ticari aracın çarptığı 13 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti. Emirhan S.'den geriye kaldırımdaki ayakkabıları kalırken kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya Kepez'de yolun karşısına geçmeye çalışan 13 yaşındaki Emirhan S.'ye hafif ticari araç çarptı. Çocuk hayatını kaybederken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı. 

Kaza, saat 13.00 sıralarında Kepez ilçesi Kızıltoprak Mahallesi Aspendos Bulvarı şehir merkezi istikametinde meydana geldi. Abdullah K.'nin kullandığı (19) 07 AZH 25 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısındaki tramvay durağına geçmeye çalışan çocuğa çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 30 metre savrulan çocuk, ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen çocuğun üzerinden 'Emirhan S.' adına düzenlenmiş şehir içi otobüs kartı çıktı. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, sürücü Abdullah K. gözaltına alındı.

"HIZLI GİDİYORDU"

Kazaya tanık olan Ahmet Yıldız, çocuğun yaya geçidinden karşıya geçmeye çalıştığını belirterek, "Tahminen tramvay durağına geçecekti. O sırada beyaz araç ışıklardan geçmeye çalıştı. Tahminen yeşili kurtarmaya çalıştı. Hızlı gidiyordu, sol şeritten geldi. Çocuğun sağ tarafından vurdu, fırlattı" dedi.

KAZA KAMERADA

Öte yandan kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; yolun karşısına geçmek için hareket ettiği sırada hafif ticari aracın çarptığı çocuğun metrelerce savrulduğu görüldü.

Kaynak: DHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Antalya, Güncel, Kepez, Çocuk, Yaşam, Kaza, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
