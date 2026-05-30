Güvenpark'ta insan seli! Özgür Özel'in programı öncesi alan doldu taştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Güvenpark'ta insan seli! Özgür Özel'in programı öncesi alan doldu taştı

30.05.2026 13:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'de yaşanan tarihi gelişmelerin ardından gözler Ankara'daki bayramlaşma programlarına çevrildi. Özgür Özel'in Güvenpark'ta düzenleyeceği program öncesinde alanda büyük kalabalık oluşurken, CHP'lilerin attığı sloganlar ve yoğun katılım dikkat çekti. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, kalabalık her geçen dakika artmaya devam etti.

CHP'de yaşanan tarihi gelişmelerin ardından Ankara bugün siyasi açıdan hareketli saatlere sahne oluyor. Mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ndeki programı kadar, Özgür Özel'in Güvenpark'ta düzenleyeceği bayramlaşma buluşması da yoğun ilgi görüyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi önündeki mitinginden 

ÖZGÜR ÖZEL İÇİN ALANA AKIN ETTİLER

CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in Ankara Güvenpark'ta gerçekleştireceği bayramlaşma programı öncesinde vatandaşlar ve partililer sabah saatlerinden itibaren alanda toplanmaya başladı.

Güvenpark çevresinde oluşan yoğunluk dikkat çekerken, alanın kısa sürede dolduğu görüldü. CHP'liler sık sık "Özgür gelecek" sloganları attı.

KALABALIK HER GEÇEN DAKİKA ARTIYOR

Program saatinin yaklaşmasıyla birlikte Güvenpark ve çevresindeki hareketlilik arttı. CHP'lilerin alana girişleri sürerken, meydandaki kalabalığın giderek büyüdüğü gözlendi.

Ankara'nın en yoğun noktalarından biri olan Güvenpark'ta vatandaşların programı takip etmek için erken saatlerde toplandığı görüldü.

POLİS EKİPLERİ GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

Güvenpark'ın karşısında bulunan Kumrular Caddesi ve çevresinde çok sayıda polis ekibi görev aldı. Bakanlıkların da bulunduğu bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, ekiplerin program süresince bölgede hazır beklediği görüldü.

GÖZLER VERİLECEK MESAJLARDA

CHP Genel Merkezi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Güvenpark'ta ise Özgür Özel'in aynı gün ve benzer saatlerde partililerle buluşacak olması siyasi kulislerde de yakından takip ediliyor. Ankara'da yaşanan yoğun hareketlilik nedeniyle gözler iki programdan verilecek mesajlara çevrildi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel, Güvenpark, Güvenpark, Ankara, Gündem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güvenpark'ta insan seli! Özgür Özel'in programı öncesi alan doldu taştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • ibrahim çetin ibrahim çetin:
    bumu insan seli:( çoğu insal bayram eğlencesi var galiba bedava bir şey dağıtırlarmı diye merakından toplanmış. 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Schengen vizesinde karaborsa krizi Fiyatlar 1000 euroya kadar ulaştı Schengen vizesinde karaborsa krizi! Fiyatlar 1000 euroya kadar ulaştı
Bayram yolunda korkunç kaza: 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı Bayram yolunda korkunç kaza: 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
Sel Hatay’ı adeta yuttu Sel Hatay'ı adeta yuttu
Erdoğan’a lokum ikram edildi, verdiği yanıt dikkat çekti Erdoğan'a lokum ikram edildi, verdiği yanıt dikkat çekti
Karadeniz’de saldırıya uğrayan Türk gemisiyle ilgili Dışişleri’nden açıklama Karadeniz'de saldırıya uğrayan Türk gemisiyle ilgili Dışişleri'nden açıklama
Herkesin merak ettiği Kerem Aktürkoğlu’ndan haber var Herkesin merak ettiği Kerem Aktürkoğlu'ndan haber var
Hafif ticari aracın çarptığı çocuk öldü, geriye kaldırımdaki ayakkabıları kaldı Hafif ticari aracın çarptığı çocuk öldü, geriye kaldırımdaki ayakkabıları kaldı
Sahneye fırlayan miniğin Erdoğan sevgisi yürekleri ısıttı Sahneye fırlayan miniğin Erdoğan sevgisi yürekleri ısıttı
Tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı, İstanbul yönünde trafik durma noktasına geldi Tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı, İstanbul yönünde trafik durma noktasına geldi
Tedesco imzayı attı İşte yeni takımı Tedesco imzayı attı! İşte yeni takımı

13:29
Kılıçdaroğlu 2,5 yıl sonra makam odasında İlk fotoğraf geldi
Kılıçdaroğlu 2,5 yıl sonra makam odasında! İlk fotoğraf geldi
13:15
CHP Genel Merkezi’nde arbede Partililerle güvenlikler birbirine girdi
CHP Genel Merkezi'nde arbede! Partililerle güvenlikler birbirine girdi
12:59
Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde karanfillerle karşılandı
Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde karanfillerle karşılandı
12:51
Uzungöl’de kaydedilen görüntüler tartışma yarattı
Uzungöl'de kaydedilen görüntüler tartışma yarattı
12:40
“Kocamla ilişkin var“ dedi, genç kızı defalarca bıçakladı
"Kocamla ilişkin var" dedi, genç kızı defalarca bıçakladı
12:14
Emekli vatandaştan Özgür Özel destekçilerini kızdıracak sözler
Emekli vatandaştan Özgür Özel destekçilerini kızdıracak sözler
11:38
Rakam inanılmaz İşte bütün kurbanlıklarını satan besicinin 1 yılda kazandığı para
Rakam inanılmaz! İşte bütün kurbanlıklarını satan besicinin 1 yılda kazandığı para
10:53
Ozan Güven gittiği mekandan kovuldu: Failler dışarı
Ozan Güven gittiği mekandan kovuldu: Failler dışarı!
10:53
Saat aynı, mekan farklı CHP’de bayramlaşma düellosu
Saat aynı, mekan farklı! CHP'de bayramlaşma düellosu
10:37
Tatilciler dönüşe geçti, 4 ilde trafik durdu
Tatilciler dönüşe geçti, 4 ilde trafik durdu
10:21
AK Parti’nin seçim kozu: İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan çılgın rakam
AK Parti'nin seçim kozu: İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan çılgın rakam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2026 14:10:08. #7.13#
SON DAKİKA: Güvenpark'ta insan seli! Özgür Özel'in programı öncesi alan doldu taştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.