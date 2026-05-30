Kılıçdaroğlu: Gafilleri koynumda beslediğim için, FETÖ ajanlarını fark edemediğim için beni affedin
Kılıçdaroğlu: Gafilleri koynumda beslediğim için, FETÖ ajanlarını fark edemediğim için beni affedin

30.05.2026 14:27
CHP Genel Merkezi önünde partililere hitap eden Kemal Kılıçdaroğlu, "Benim bu aziz millete, bu cefakar örgüte bir özür borcu var. Gafilleri koynumda beslediğim için, FETÖ ajanlarını fark edemediğim için beni affedin" ifadelerine yer verdi.

2.5 yılın ardından CHP Genel Merkezi'ne gelen Kemal Kılıçdaroğlu, kalabalık bir grup tarafından karanfillerle karşılandı. Tartışmalara ilişkin "Her şeyi' anlatacağım" diyen Kılıçdaroğlu, kürsüden partililere hitap etti. 

"SİZLERDEN ÖZÜR DİLİYORUM"

"Bize hain damgası vurma çabaları nafiledir" diyen Kılıçdaroğlu, "Bu çaba bizi yolumuzdan döndüremez. Kendi acizliklerinin kendi korkularının göstergesidir. Benim bu aziz millete, bu cefakar örgüte bir özür borcu var. Bu milletin geleceği için arkamızdan sinsice sızan, FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum. Biz vatan dedikçe, biz millet dedikçe kapalı kapılar ardında dış odaklardan medet uman o gafilleri koynumda beslediğim için sizlerden özür diliyorum. Sizin, o nasırlı ellerinizle helal lokmalardan artırarak kendi kurdukları haram sofralarına meze yapanların hortumlarını zamanında kesmediğim için özrü diliyorum. Pavyon masalarında delegeleri pazarlık yapanların maskesini vaktinde indiremediğim için özür diliyorum. Halkın belediyesinde rüşvete talana bulaşan o rüşvetçi belediye başkanlarını atamadığım için tarih önünde halk deryasından özür diliyorum. Temiz siyasetimi sırtımdan hançerlemek için kullananları göremedim, beni affedin" dedi. 

"UŞAK'TA RÜŞVETE GÖZ YUMMAK..."

Sözlerinin devamında Uşak Belediyesi'ndeki yolsuzluk iddialarına atıfta bulunan Kılıçdaroğlu, "Uşak'ta rüşvete göz yummak baba ocağının kitabında yazar mı? Baba ocağında market poşetleri içinde rüşvet parası olur mu? Baba ocağında helaldir, temizdir. Baba ocağı vatandır. Baba ocağının sofrasında asla haram lokma olmaz. Baba ocağında oturanlar rüşvet iddiaları karşısında sessiz kalamaz. Nasıl yol yürüyeceğimize siz karar vereceksiniz. Kapatma olursa yeni parti için hazırız diyenler iyi bilsin ki, ülkeye, millete hizmet etmeyi şiar edinenlerin partisi. Hiçbir CHP'li çift ajandalı değildir. CHP, mandacılara ya istiklal ya ölüm diyenlerin partisidir. Arınacağız, önce CHP sonra Türkiye arınacak. Bu milletin dertlerini de unutmayacağız" ifadelerine yer verdi. 

    Yorumlar (1)

  • TC Umut Şentürk TC Umut Şentürk:
    Yazık.ama o sandık gelecek. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
