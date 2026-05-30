Özgür Özel Güvenpark'ta halka sesleniyor: Bugün iktidar yürüyüşü başlatmanın günüdür - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Özgür Özel Güvenpark'ta halka sesleniyor: Bugün iktidar yürüyüşü başlatmanın günüdür

30.05.2026 14:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile aynı saatlerde partililere hitap ediyor. Kılıçdaroğlu ile mitinglerinin arasında 7 kilometre mesafe olan Özel, "Derhal bir kurultay yapın, partiyi seçilmiş bir genel başkana kavuşturun. CHP atama kabul etmez. Genel başkanın kim olacağına 2 milyon CHP üyesi karar versin. CHP'de genel başkanlık için ön seçim istiyorum. Sözüm söz eğer bu seçimde yüzde 85'in altında oy alırsam göreve talip olmayacağım" dedi.

Ankara bugün Türkiye siyasi tarihinde daha önce görülmemiş anlara tanıklık ediyor. Mutlak butlan kararıyla göreve iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nin önünde, CHP Genel Başkanlığı görevi iptal edilen Özgür Özel ise partisinin Ankara İl Başkanlığı önünde halka hitap ediyor. Kılıçdaroğlu ile Özel'in mitinglerinin arasında 7 kilometre olması dikkat çekti. 

Güvenpark ve çevresinde binlerce kişi toplandı, İl Başkanlığı binasına ise Özgür Özel'in posteri asıldı.

Vatandaşlar sık sık "Hain Kemal", "Özgür Türkiye, özgür gelecek" sloganı attı. Mitingin yapılacağı Güvenpark'ta çok sayıda polis ekibi ve TOMA görüntülendi.

Özgür Özel Güvenpark'ta halka sesleniyor: Bugün iktidar yürüyüşü başlatmanın günüdür

Özgür Özel'in konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Bugün öfke sözleri değil umudu yükseltmenin, umut sözlerini söylemenin, iktidar yürüyüşü başlatmanın, iktidar diye haykırmanın günüdür.

Paramız yok, bir binamız yok ama başkalarında olmayan bir şeyimiz var siz varsınız

"KAYBETMEYE ALIŞMIŞ DEĞİL KAZANAN CHP'YİZ"

Biz Adalet ve Kalkınma Partisi'ni kurulduğu günden bu yana ilk kez yenen partiyiz. Biz kaybetmeye alışmış CHP değil, kazanan CHP'yiz. Biz atanmış değil, seçilmiş CHP'yiz.

Onlar yolun sonunda biz yolun başındayız.

"İKTİDARA DEĞİL İKTİDARLA YÜRÜYEN CHP İSTİYORLAR"

Bu saldırılar, bu sabotajlar, bu yargı darbesi, bu görülmedik işler... Bir tek şey istenmiyor. Bir tek şey isteniyor. Bugün Türkiye'de iktidara yürüyen CHP değil iktidarla yürüyen bir CHP istiyorlar.

Size ant olsun, yemin ederim iktidar yürüyüşümden vazgeçmeyeceğim.

Özgür Özel Güvenpark'ta halka sesleniyor: Bugün iktidar yürüyüşü başlatmanın günüdür

"BİZ BU MÜESSES NİZAMIN ÇARKINA İKİ YERDE ÇOMAK SOKTUK"

Biz bu müesses nizamın çarkına iki yerde çomak soktuk. Birincisi Türkiye'de bu düzende seçimle genel başkan değişmez, Atatürk kalksa gelse bu delege düzeniyle genel başkanı değiştiremez denilen yerde Atatürk'ün kendini değil fikrini, mücadelesini, onun azmini sahiplenenler CHP'de kurultayı kazandılar.

İkincisi, AK Parti yenilemez, 13 sefer seçim oldu hep Tayyip Erdoğan kazandı, AK Parti yenilmezdir diyenlere karşı CHP hep birlikte bütün demokratlarla birlikte AK Parti'yi yendik ve müesses nizamın tekerine çomak soktuk.

Buradan açıkça ifade ediyoruz. Kimse bu milleti ve bu devleti de küçük görmesin. Kimse bu devleti emir eri sanmasın.

"DERHAL BİR KURULTAY YAPIN"

Derhal bir kurultay yapın, partiyi seçilmiş bir genel başkana kavuşturun. CHP atama kabul etmez.

Türkiye demokrasisinin teminatı bu partidir. Derhal kurultay istiyoruz.

"GENEL BAŞKANA 2 MİLYON CHP ÜYESİ KARAR VERSİN"

Genel başkanın kim olacağına 2 milyon CHP üyesi karar versin haydi. Oradan çıkan isimle kurultaya gidelim. CHP'de genel başkanlık için ön seçim istiyorum. Sözüm söz eğer bu seçimde yüzde 85'in altında oy alırsam göreve talip olmayacağım."

MANSUR YAVAŞ DA DESTEĞE GELDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Özgür Özel'e destek vermek için Güvenpark'a geldi. Yavaş, burada Özgür Özel'den önce bir konuşma yaptı. 

Ayrıntılar geliyor...

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özgür Özel Güvenpark'ta halka sesleniyor: Bugün iktidar yürüyüşü başlatmanın günüdür - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Szka788304 Szka788304:
    ayıkmısın ayıkayım deşifre oldu kumpas dürüst siyaset liderlik belediyeye fatura Paris eğlencesi katrilyon konser yapıldığı dönemde bu ülke depremden çıkmıştı 4 2 Yanıtla
  • dilaver ovalı dilaver ovalı:
    Lider olmak için arkanda halk olmalı.Meydanlar dolu olmalı. 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Schengen vizesinde karaborsa krizi Fiyatlar 1000 euroya kadar ulaştı Schengen vizesinde karaborsa krizi! Fiyatlar 1000 euroya kadar ulaştı
Bayram yolunda korkunç kaza: 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı Bayram yolunda korkunç kaza: 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
Sel Hatay’ı adeta yuttu Sel Hatay'ı adeta yuttu
Erdoğan’a lokum ikram edildi, verdiği yanıt dikkat çekti Erdoğan'a lokum ikram edildi, verdiği yanıt dikkat çekti
Karadeniz’de saldırıya uğrayan Türk gemisiyle ilgili Dışişleri’nden açıklama Karadeniz'de saldırıya uğrayan Türk gemisiyle ilgili Dışişleri'nden açıklama
Herkesin merak ettiği Kerem Aktürkoğlu’ndan haber var Herkesin merak ettiği Kerem Aktürkoğlu'ndan haber var
Hafif ticari aracın çarptığı çocuk öldü, geriye kaldırımdaki ayakkabıları kaldı Hafif ticari aracın çarptığı çocuk öldü, geriye kaldırımdaki ayakkabıları kaldı
Sahneye fırlayan miniğin Erdoğan sevgisi yürekleri ısıttı Sahneye fırlayan miniğin Erdoğan sevgisi yürekleri ısıttı
Tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı, İstanbul yönünde trafik durma noktasına geldi Tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı, İstanbul yönünde trafik durma noktasına geldi
Tedesco imzayı attı İşte yeni takımı Tedesco imzayı attı! İşte yeni takımı
Tuncay Şanlı başkan oluyor Tuncay Şanlı başkan oluyor
Şırnak’ta arazi tartışması meydan savaşına döndü Şırnak'ta arazi tartışması meydan savaşına döndü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul’un fethini hala içlerine sindiremeyen hazımsızlar var Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul’un fethini hala içlerine sindiremeyen hazımsızlar var
Kebapçı damattan sıra dışı sürpriz Buketi gören dönüp bir daha baktı Kebapçı damattan sıra dışı sürpriz! Buketi gören dönüp bir daha baktı
Kılıçdaroğlu mu Özel mi CHP’deki kriz sonrası ilk anket sonuçları geldi Kılıçdaroğlu mu Özel mi? CHP'deki kriz sonrası ilk anket sonuçları geldi
Ersun Yanal bombayı patlattı Profilini görenler aynı yorumu yapıyor Ersun Yanal bombayı patlattı! Profilini görenler aynı yorumu yapıyor
Marmaris’te 110 yolculu gezi teknesi sulara gömüldü Marmaris'te 110 yolculu gezi teknesi sulara gömüldü

14:27
Kılıçdaroğlu: Gafilleri koynumda beslediğim için, FETÖ ajanlarını fark edemediğim için beni affedin
Kılıçdaroğlu: Gafilleri koynumda beslediğim için, FETÖ ajanlarını fark edemediğim için beni affedin
14:13
Mert Müldür saçlarını boyadı, gören bir daha baktı
Mert Müldür saçlarını boyadı, gören bir daha baktı
14:11
Mansur Yavaş’ın zor anları Atılan slogan nedeniyle konuşamadı
Mansur Yavaş'ın zor anları! Atılan slogan nedeniyle konuşamadı
14:09
Kılıçdaroğlu, Genel Merkez önünde esti gürledi: Hesap soracağım hesap
Kılıçdaroğlu, Genel Merkez önünde esti gürledi: Hesap soracağım hesap
13:55
Bir ilimiz bu olayla çalkalanıyor Çocuk parkında uygunsuz görüntüler
Bir ilimiz bu olayla çalkalanıyor! Çocuk parkında uygunsuz görüntüler
13:29
Kılıçdaroğlu 2,5 yıl sonra makam odasında İlk fotoğraf geldi
Kılıçdaroğlu 2,5 yıl sonra makam odasında! İlk fotoğraf geldi
13:15
CHP Genel Merkezi’nde arbede Partililerle güvenlikler birbirine girdi
CHP Genel Merkezi'nde arbede! Partililerle güvenlikler birbirine girdi
12:59
Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde karanfillerle karşılandı
Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde karanfillerle karşılandı
12:51
Uzungöl’de kaydedilen görüntüler tartışma yarattı
Uzungöl'de kaydedilen görüntüler tartışma yarattı
12:40
“Kocamla ilişkin var“ dedi, genç kızı defalarca bıçakladı
"Kocamla ilişkin var" dedi, genç kızı defalarca bıçakladı
12:14
Emekli vatandaştan Özgür Özel destekçilerini kızdıracak sözler
Emekli vatandaştan Özgür Özel destekçilerini kızdıracak sözler
11:38
Rakam inanılmaz İşte bütün kurbanlıklarını satan besicinin 1 yılda kazandığı para
Rakam inanılmaz! İşte bütün kurbanlıklarını satan besicinin 1 yılda kazandığı para
10:53
Ozan Güven gittiği mekandan kovuldu: Failler dışarı
Ozan Güven gittiği mekandan kovuldu: Failler dışarı!
10:53
Saat aynı, mekan farklı CHP’de bayramlaşma düellosu
Saat aynı, mekan farklı! CHP'de bayramlaşma düellosu
10:49
Türkan Biçer’in şüpheli ölümünde olayın seyrini değiştirecek kamera görüntüleri
Türkan Biçer'in şüpheli ölümünde olayın seyrini değiştirecek kamera görüntüleri
10:37
Tatilciler dönüşe geçti, 4 ilde trafik durdu
Tatilciler dönüşe geçti, 4 ilde trafik durdu
10:21
AK Parti’nin seçim kozu: İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan çılgın rakam
AK Parti'nin seçim kozu: İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan çılgın rakam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2026 14:59:28. #.0.4#
SON DAKİKA: Özgür Özel Güvenpark'ta halka sesleniyor: Bugün iktidar yürüyüşü başlatmanın günüdür - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.