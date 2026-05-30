Özgür Özel Güvenpark'ta halka sesleniyor: Bugün iktidar yürüyüşü başlatmanın günüdür

Ankara bugün Türkiye siyasi tarihinde daha önce görülmemiş anlara tanıklık ediyor. Mutlak butlan kararıyla göreve iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nin önünde, CHP Genel Başkanlığı görevi iptal edilen Özgür Özel ise partisinin Ankara İl Başkanlığı önünde halka hitap ediyor. Kılıçdaroğlu ile Özel'in mitinglerinin arasında 7 kilometre olması dikkat çekti.

Güvenpark ve çevresinde binlerce kişi toplandı, İl Başkanlığı binasına ise Özgür Özel'in posteri asıldı.

Vatandaşlar sık sık "Hain Kemal", "Özgür Türkiye, özgür gelecek" sloganı attı. Mitingin yapılacağı Güvenpark'ta çok sayıda polis ekibi ve TOMA görüntülendi.

Özgür Özel'in konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Bugün öfke sözleri değil umudu yükseltmenin, umut sözlerini söylemenin, iktidar yürüyüşü başlatmanın, iktidar diye haykırmanın günüdür.

Paramız yok, bir binamız yok ama başkalarında olmayan bir şeyimiz var siz varsınız

"KAYBETMEYE ALIŞMIŞ DEĞİL KAZANAN CHP'YİZ"

Biz Adalet ve Kalkınma Partisi'ni kurulduğu günden bu yana ilk kez yenen partiyiz. Biz kaybetmeye alışmış CHP değil, kazanan CHP'yiz. Biz atanmış değil, seçilmiş CHP'yiz.

Onlar yolun sonunda biz yolun başındayız.

"İKTİDARA DEĞİL İKTİDARLA YÜRÜYEN CHP İSTİYORLAR"

Bu saldırılar, bu sabotajlar, bu yargı darbesi, bu görülmedik işler... Bir tek şey istenmiyor. Bir tek şey isteniyor. Bugün Türkiye'de iktidara yürüyen CHP değil iktidarla yürüyen bir CHP istiyorlar.

Size ant olsun, yemin ederim iktidar yürüyüşümden vazgeçmeyeceğim.

"BİZ BU MÜESSES NİZAMIN ÇARKINA İKİ YERDE ÇOMAK SOKTUK"

Biz bu müesses nizamın çarkına iki yerde çomak soktuk. Birincisi Türkiye'de bu düzende seçimle genel başkan değişmez, Atatürk kalksa gelse bu delege düzeniyle genel başkanı değiştiremez denilen yerde Atatürk'ün kendini değil fikrini, mücadelesini, onun azmini sahiplenenler CHP'de kurultayı kazandılar.

İkincisi, AK Parti yenilemez, 13 sefer seçim oldu hep Tayyip Erdoğan kazandı, AK Parti yenilmezdir diyenlere karşı CHP hep birlikte bütün demokratlarla birlikte AK Parti'yi yendik ve müesses nizamın tekerine çomak soktuk.

Buradan açıkça ifade ediyoruz. Kimse bu milleti ve bu devleti de küçük görmesin. Kimse bu devleti emir eri sanmasın.

"DERHAL BİR KURULTAY YAPIN"

Derhal bir kurultay yapın, partiyi seçilmiş bir genel başkana kavuşturun. CHP atama kabul etmez.

Türkiye demokrasisinin teminatı bu partidir. Derhal kurultay istiyoruz.

"GENEL BAŞKANA 2 MİLYON CHP ÜYESİ KARAR VERSİN"

Genel başkanın kim olacağına 2 milyon CHP üyesi karar versin haydi. Oradan çıkan isimle kurultaya gidelim. CHP'de genel başkanlık için ön seçim istiyorum. Sözüm söz eğer bu seçimde yüzde 85'in altında oy alırsam göreve talip olmayacağım."

MANSUR YAVAŞ DA DESTEĞE GELDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Özgür Özel'e destek vermek için Güvenpark'a geldi. Yavaş, burada Özgür Özel'den önce bir konuşma yaptı.

Ayrıntılar geliyor...