Özgür Özel, Silivri\'de 19 kişiyi ziyaret etti

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden tedbiren uzaklaştırılan Özgür Özel, Kurban Bayramı’nın 3’üncü gününde Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’ne gitti.

MUTLAK BUTLAN KARARININ ARDINDAN İMAMOĞLU İLE İLK GÖRÜŞME

Özel, mutlak butlan kararının çıkmasının ardından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmada tutuklandıktan sonra görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile ilk kez görüştü.

Özel ayrıca; Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Beykoz Belediye Başkanı Alaatin Köseler, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Parti Meclisi üyesi Baki Aydöner, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, Gezi Parkı davası hükümlüleri Can Atalay, iş insanı Osman Kavala, şehir plancısı Tayfun Kahraman ve gazeteci Merdan Yanardağ ile de görüştü.

Özel, 19 kişiyle yaklaşık 7 saat süren ziyaretlerin ardından Silivri’den ayrıldı.