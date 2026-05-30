Aziz Yıldırım büyük geliyor! Vedat\'ın ardından bir golcü daha aldı

30.05.2026 18:52
Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım'ın, Borussia Dortmund'un golcüsü Serhou Guirassy ve Alman kulübüyle sözlü anlaşma sağladığı öne sürüldü. Seçimi kazanması halinde transferi resmiyete dökmeyi planlayan Yıldırım'ın, Vedat Muriqi'nin ardından Guirassy'yi de kadroya katarak güçlü bir hücum hattı oluşturmak istediği iddia edildi. Gineli yıldızın ise İstanbul ve Türkiye hakkında bilgi toplamaya başladığı belirtildi.

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım'ın, Borussia Dortmund'un yıldız golcüsü Serhou Guirassy için önemli mesafe kat ettiği öne sürüldü. İddiaya göre Yıldırım, hem oyuncu hem de Alman kulübüyle sözlü anlaşmaya vardı.

MURIQI'NİN ARDINDAN HEDEF GUIRASSY

Fenerbahçe'de başkanlık seçimine sayılı günler kala transfer çalışmaları da hız kazandı. Başkan adayı Aziz Yıldırım'ın ilk olarak eski golcü Vedat Muriqi'nin transferini sonuçlandırmak istediği belirtilirken, ikinci büyük hedefin ise Serhou Guirassy olduğu ortaya çıktı. Sarı-lacivertli camiada konuşulan iddialar, taraftarları heyecanlandırdı.

SÖZLÜ ANLAŞMA SAĞLANDI İDDİASI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Aziz Yıldırım, Borussia Dortmund forması giyen Serhou Guirassy ve Alman kulübüyle sözlü anlaşma sağladı. Haberde, Yıldırım'ın başkanlık seçimini kazanması halinde yapılan görüşmelerin resmiyete döküleceği ve transfer sürecinin hızla tamamlanacağı ifade edildi.

TÜRKİYE HAKKINDA BİLGİ TOPLUYOR

Transfer iddialarını güçlendiren bir diğer detay ise Guirassy'nin Türkiye ile ilgili araştırmalar yapmaya başlaması oldu. Gineli yıldızın İstanbul'daki yaşam koşulları ve Türkiye hakkında bilgi topladığı öne sürüldü. Bu gelişme, transfer ihtimalinin ciddi olduğu şeklinde yorumlandı.

YILDIRIM'DAN GÜÇLÜ FORVET HATTI PLANI

Aziz Yıldırım'ın seçimi kazanması halinde Vedat Muriqi ve Serhou Guirassy'yi aynı dönemde kadroya katmayı hedeflediği iddia ediliyor. Bu hamleyle sarı-lacivertlilerin yeni sezonda hücum hattını önemli ölçüde güçlendirmeyi planladığı belirtiliyor.

SEZONA DAMGA VURDU

Borussia Dortmund'un en önemli hücum silahlarından biri olan Serhou Guirassy, geride kalan sezonda etkili bir performans sergiledi. Gineli golcü, Bundesliga, Şampiyonlar Ligi ve Almanya Kupası olmak üzere toplam 46 resmi karşılaşmada görev aldı. Yıldız futbolcu bu süreçte 22 gol atıp 6 asist yaparak takımına 28 gole doğrudan katkı sağladı.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
